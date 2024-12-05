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Eğitim vizesi krizi: İtalya, Türk öğrencilere vize başvurularını durdurdu

Türkiye’de İtalya vizesi için yetkili tek kurum olan iData, ülkede üniversite okumak isteyen öğrencilerin vize başvurusunun kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Eğitim vizesi krizi: İtalya, Türk öğrencilere vize başvurularını durdurdu
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Kurumdan yapılan açıkalamaya göre, üç yıllık lisans, yüksek lisans, erasmus programları, tek derslik üniversite dersleriyle sanat ve müzik alanındaki programlar için ‘hiçbir koşulda’ vize başvurusu kabul edilmeyecek.

Hangi programlar için vize başvurusu yapılabilecek?

iData, sadece 1 yıl süreli üniversite yüksek lisans programlarına, çok yıllı doktora programlarına, dil kurslarına, foundation (hazırlık) programlarına ve bir yıldan kısa süren erasmus programlarına başvurunun kabul edileceğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2 Aralık Pazartesi itibariyle ofislerimizden Üç yıllık lisans ve master (yüksek lisans), yıllık Erasmus programları, tek derslik üniversite dersleri ve Afam (sanat ve müzik alanındaki üniversite programları) için hiçbir koşulda vize başvurusu kabul edilmeyecektir.

Sadece 1 yıl süreli üniversite yüksek lisans programlarına, çok yıllı doktora programlarına, dil kurslarına, foundation (hazırlık) programlarına ve bir yıldan kısa süren Erasmus programlarına başvurusu kabul edilecektir."

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