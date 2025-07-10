EGM duyurdu! Bugün itibariyle hız denetimi uygulaması 9 ilde başlıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu geceden itibaren 9 ilde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları aracılığıyla ortalama hız denetimlerine başlanacağını duyurdu.

10 temmuz 2025 tarihi itibariyle başlıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas ve Van illerini kapsayan karayollarında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile ortalama hız denetimlerine 10 Temmuz 2025 tarihi itibari ile başlanılacaktır"