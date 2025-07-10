EGM duyurdu! Bugün itibariyle hız denetimi uygulaması 9 ilde başlıyor
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 10 Temmuz itibarıyla 9 ilde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden ortalama hız denetimi uygulamasına başlanacağını duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu geceden itibaren 9 ilde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları aracılığıyla ortalama hız denetimlerine başlanacağını duyurdu.
10 temmuz 2025 tarihi itibariyle başlıyor
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:
"Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas ve Van illerini kapsayan karayollarında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile ortalama hız denetimlerine 10 Temmuz 2025 tarihi itibari ile başlanılacaktır"
Trafik güvenliği için yasal hız sınırlarına uyalım⚠️— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) July 9, 2025
*Ağrı*, *Bingöl*, *Bitlis*, *Elazığ*, *Malatya*, *Muş*, *Sakarya*, *Sivas* ve *Van* illerini kapsayan karayollarında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile ortalama hız denetimlerine *10.07.2025* tarihi itibari ile… pic.twitter.com/gnQGjFpZ2r