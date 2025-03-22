EGO Genel Müdürlüğü’nden açıklama: Bazı duraklar kapatıldı

EGO Genel Müdürlüğü bazı otobüs ve metro duraklarının devre dışı bırakıldığını duyurdu. EGO Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“Ankara Valiliği’nin aldığı karar gereğince 22.03.2025 tarihinde; Saat 19.00’dan itibaren ODTÜ ve Söğütözü Metro Duraklarında yolcu iniş ve binişleri durdurulacak, Saat 19.00’den itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) önündeki durakları kullanan otobüsler yolcu indirip bindirmeyecek, Saat 19.00’den itibaren ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi hizmetleri durdurulacaktır.”