  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. EGO Genel Müdürlüğü’nden açıklama: Bazı duraklar kapatıldı
Takip Et

EGO Genel Müdürlüğü’nden açıklama: Bazı duraklar kapatıldı

EGO Genel Müdürlüğü Ankara Valiliği’nin aldığı karar gereğince metro ve bazı otobüslerin durakları iptal edildi. Bu duraklardan yolcu indirip bindirilmeyecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
EGO Genel Müdürlüğü’nden açıklama: Bazı duraklar kapatıldı
Takip Et

EGO Genel Müdürlüğü bazı otobüs ve metro duraklarının devre dışı bırakıldığını duyurdu. EGO Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şu şekilde: 

“Ankara Valiliği’nin aldığı karar gereğince 22.03.2025 tarihinde; Saat 19.00’dan itibaren ODTÜ ve Söğütözü Metro Duraklarında yolcu iniş ve binişleri durdurulacak, Saat 19.00’den itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) önündeki durakları kullanan otobüsler yolcu indirip bindirmeyecek, Saat 19.00’den itibaren ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi hizmetleri durdurulacaktır.”

Valilik açıkladı: İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatıldı?Valilik açıkladı: İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatıldı?Gündem
Ekrem İmamoğlu adliyeye getirildi! 30 savcı görevlendirildiEkrem İmamoğlu adliyeye getirildi! 30 savcı görevlendirildiGündem
Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: Ne olursa olsun yarınki sandıklara sahip çıkınEkrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: Ne olursa olsun yarınki sandıklara sahip çıkınGündem
Özgür Özel: Bu gece her yerdeyiz, Çağlayan ise Çağlayan, Vatan ise VatanÖzgür Özel: Bu gece her yerdeyiz, Çağlayan ise Çağlayan, Vatan ise VatanGündem

 

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: 4 gündür insanlarımızı kutuplaştırıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP 4 gündür insanlarımızı kutuplaştırıyorlar
İstanbul Valiliği duyurdu: Eylem yasağı uzaltıldı, İstanbul'a giriş çıkışlara kısıtlama getirildi
Valilik duyurdu: Eylem yasağı uzaltıldı, İstanbul'a giriş çıkışlara kısıtlama getirildi
DDM, MASAK raporu ile ilgili iddiaları yalanladı
DDM, MASAK raporu ile ilgili iddiaları yalanladı
İYİ Parti'den Saraçhane'ye çağrı: Demokrasi nöbetinde yerimizi alacağız
İYİ Parti'den Saraçhane'ye çağrı: Demokrasi nöbetinde yerimizi alacağız
Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: Ne olursa olsun yarınki sandıklara sahip çıkın
Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: Ne olursa olsun yarınki sandıklara sahip çıkın
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan suçlamaları kabul etmedi
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan suçlamaları kabul etmedi