Ekinoks nedir? Yılda kaç kez gerçekleşir?

Yaz ve güz aylarında iki yılda bir kez güneş ışınları dünyaya eksenine dik ulaşır. Güneş ışınlarının dünyanın ekvator düzlemine dik geldiği ve gece ile gündüzün yaklaşık olarak eşit olduğu ana "ekinoks" denir.

Peki ekinoks nasıl oluşur?

Ekliptik düzlemi üzerinde hareket eden Dünya'nın ekseninin yörünge boyunca hareket etmesi sonucu ekinoks meydana gelir.

Bahar ekinoksu, genellikle 20 veya 21 Mart'ta meydana gelir ve ilkbaharın başlangıcını işaret eder.

Bu dönemde dünya üzerinde gece ve gündüz saatleri yaklaşık olarak eşittir. Bahar ekinoksu, kuzey yarımkürede ilkbaharın ve güney yarımkürede sonbaharın başlangıcı olarak kabul edilir.

Güz ekinoksu, 22 veya 23 Eylül'de meydana gelir ve sonbaharın başlangıcını işaret eder.

Gece ve gündüz saatleri yaklaşık olarak eşittir. Güz ekinoksu, kuzey yarımkürede sonbaharın ve güney yarımkürede ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir.

Ekinokslar neyi belirler?

Ekinokslar, dünya üzerindeki mevsimlerin başlangıcını belirler.

Bu olaylar, güneş ışınlarının dünyanın çeşitli bölgelerine ne kadar eğik geldiğine bağlı olarak meydana gelir ve mevsimlerin değişimini tetikler.

Ekinoks anında, güneş doğu noktası (doğu ufukta yükseldiği nokta) tam olarak doğu istikametindedir ve bu an, gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu nadir anlardan biridir.