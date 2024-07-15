Ekonomi yönetiminden 15 Temmuz mesajları: Mehmet Şimşek, "Meydanlardaydık" dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Bakanlık tarafından da paylaşılan sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Hain darbe girişiminin ilk saatlerinde meydanlardaydık.

Milletimizin destansı direnişini saygıyla yad ediyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz.

Milli irade daima galip gelecek."

🇹🇷Hain darbe girişiminin ilk saatlerinde meydanlardaydık.



Milletimizin destansı direnişini saygıyla yad ediyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz.



Milli irade daima galip gelecek🇹🇷#15Temmuz #Demokrasi pic.twitter.com/eW5ADvOGgM — Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 15, 2024

TCMB Başkanı Fatih Karahan da paylaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) hesabından yapılan paylaşımda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygıyla anıyoruz." denildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygıyla anıyoruz. pic.twitter.com/LlRbwkrDWy — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) July 15, 2024

Borsa İstanbul, mesajını son işlem gününde yayımladı

BİST hesabından yapılan paylaşım, 15 Temmuz günü kapalı olan piyasalarda son işlem günü olan 12 Temmuz'da yayımlandı. Borsa İstanbul'un kurumsal X hesabından yapılan paylaşımda, 15 Temmuz 2016 gecesinin görüntüleri eşliğinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz. Milletimizin cesareti ve dirayeti, demokrasimizin en büyük güvencesidir" denildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz. Milletimizin cesareti ve dirayeti, demokrasimizin en büyük güvencesidir. #15Temmuz #DemokrasiVeMilliBirlikGünü #15TemmuzDestanı Borsa%C4%B0stanbul?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Borsaİstanbul pic.twitter.com/SsAfI2smcq — Borsa İstanbul (@borsaistanbul) July 12, 2024

SPK'dan açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sosyal medyada yaptığı paylaşım şu şekilde oldu:

"Demokrasi ve Millî Birlik Günü'müz kutlu olsun! Hain darbe girişimine karşı canlarını vatanımız ve bayrağımız uğruna feda eden şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

🇹🇷🇹🇷🇹🇷Demokrasi ve Millî Birlik Günü'müz kutlu olsun!🇹🇷🇹🇷🇹🇷



Hain darbe girişimine karşı canlarını vatanımız ve bayrağımız uğruna feda eden şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.#15Temmuz pic.twitter.com/s1Wk8TlNOf — SPK (@spkgovtr) July 15, 2024

Kavcıoğlu: Milletimizin birliği ve bağımsızlığı için verdiği büyük bir demokrasi mücadelesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, 15 Temmuz'a yönelik paylaşımında şunları yazdı:

"15 Temmuz, milletimizin birliği ve bağımsızlığı için verdiği büyük bir demokrasi mücadelesidir. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

#15Temmuz, milletimizin birliği ve bağımsızlığı için verdiği büyük bir demokrasi mücadelesidir.

Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/3Oker8WAxk — Şahap Kavcıoğlu (@sahapkavcioglu) July 15, 2024

"Milletin Zaferi"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), X üzerinden yapılan paylaşımda, "15 Temmuz: Demokrasiye sahip çıktığımız Milletin Zaferi. Demokrasimize sahip çıktığımız 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü’nde şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz" denildi.