EKPSS sınavı ne zaman? EKPSS sınavı saat kaçta başlayacak? EKPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

EKPSS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) 28 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak. 2024-EKPSS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.



Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacak. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacak.



Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uygulamaları ile gerçekleştirilecek.



2024 EKPSS sınav süresi ne kadar?



Adayların öğrenim düzeyleri ve engel grupları için ayrı soru kitapçıkları hazırlandı. Adaylara 60 sorudan oluşan 'genel yetenek' ve 'genel kültür' testleri uygulanacak.



Testleri cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süre verilecek.

EKPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

28 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (2024-EKPSS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni 15 Nisan 2024 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

EKPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı için tıklayınız