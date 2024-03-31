Ekrem İmamoğlu: Fark 1 milyonun üzerinde

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, "Yüzde 96'sının sonuçları elimizde var. 1 milyonun üzerinde oy farkıyla birinci durumdayız." dedi.

İmamoğlu, yüzde 52'ye yakın oy oranına karşılık AK Parti'nin adayı Murat Kurum'un yüzde 39 civarı oyu olduğunu söyledi.

İmamoğlu, "Seçimi kazanmış bulunuyoruz. Bu başarının elbette paydaşları var. Çok saygı değer CHP Genel Başkanımız Özgür Özel, MYK üyelerimize, PM üyelerimize, milletvekillerimize çok çok teşekkür ediyorum. İstanbul’da olağanüstü bir örgütsel mücadeleyi veren il başkanımız nezdinde bütün örgüt üyelerimize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, üyelerimize yürekten teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.