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Erdoğan 00.30'da açıklama yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 00.30'da açıklama yapacağı bildirildi.

Haber Merkezi
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Erdoğan 00.30'da açıklama yapacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim sonuçları hakkında açıklamalarda bulunacak.

İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın saat 00.30'da konuşma yapacağını duyurdu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen mahalli idareler seçimi ile ilgili, saat 00.30’da AK Parti Genel Merkezi’nde vatandaşlarımıza hitap edecektir." ifadelerini kullandı.

 

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