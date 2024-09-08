Ekrem İmamoğlu'ndan teğmenlere çağrı: 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demeye devam edin!

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlarıyla yemin etmesine ilişkin tartışmalara değindi. İmamoğlu teğmenlere, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demeye devam edin. Darbeymiş, menfaatmiş... Hadi oradan" diye seslendi.

"Bunun üzerinden dahi siyasi rant elde etme aklını üzülerek dinliyorum"

İmamoğlu Bilecik'te yaptığı konuşmada, "Gençlerimizin güvenle bilime, akla, sanata odaklandığı bir ülke vadetmeliyiz. Neredeyse hiçbir meseleyi kafalarının arkasında bir ajanda olmadan tartışamadığımız günleri yaşıyoruz. Üzüntüyle ifade ediyorum; her olaydan siyasi rant sağlama çabası ve bu çabayla masaya oturmanın ilk kuralı olarak davranmayı esefle izliyorum. Sanki ülkemizde bütün sıkıntılar bitmiş, her meseleyi halletmişiz ve hiçbir sorunumuz yokmuş gibi Harbiye'nin pırıl pırıl mezunlarıyla uğraşmayı bir mesele kabul ederek bunun üzerinden dahi siyasi rant elde etme aklını üzülerek dinliyorum. Bu tür tutum ve tavırların ne kadar kötü olduğunu hiç hesaba katmıyorlar mı diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.

"Olaydan 8 gün sonra sönmüş bir ateş harlanmak isteniyor"

İmamoğlu "Özellikle seçilmiş bir toplantıda milleti birbirinden ayrıştırma gayreti içerisinde ve o toplantıda kullanılan dil ile insanları tehdit eden anlayışı kınıyorum. Biz bu anlayışın karşısındayız. Özellikle seçilmiş o toplantıda, olaydan 8 gün sonra sönmüş bir ateş harlanmak isteniyor. Sizin derdiniz ne? Bu milleti kavga ettirmeden bir gün geçirtmeyecek misiniz?" dedi.

"İnsanlar kucaklaşacak diye ödü kopuyor bunların"

"İnsanlar kucaklaşacak diye ödü kopuyor bunların" diyen İmamoğlu "Kendi partilerinde dahi uzlaşamadıkları bir konuda bu kadar sert bir tavır takınılmasını anlamak mümkün değil. Gençler ne yapmış? En mutlu günlerinde ebedi Başkomutana teşekkür ediyorlar, bunun nesi suç? Bizim anlayışımızda 'Siyaseti kışladan uzak tutacaksın' deriz. Orası ortak değerlerin yeridir. Bilmeyenlere söyleyelim, 86 milyonun ortak değeridir Mustafa Kemal Atatürk. Buradan teğmenlere sesleniyorum; 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demeye devam edin. Darbeymiş, menfaatmiş... Hadi oradan" diyerek sözlerini sürdürdü.