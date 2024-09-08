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Tunceli'de askeri araç kaza yaptı: Şehitler var

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın kaza yapması sonucu 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Haber Merkezi
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Tunceli'de askeri araç kaza yaptı: Şehitler var
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Tunceli'nin Ovacık ile Hozat ilçeleri arasında bulunan Karaoğlan mevkisinde kontrolden çıkan İl Jandarma Komutanlığı’na ait zırhlı askeri aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Bakan Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada "Milletimizin başı sağ olsun. Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda Jandarma Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş şehit olmuştur. Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan kahramanımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun" dedi. 

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