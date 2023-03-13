Ekşi Sözlük, yeni kurallarını duyurdu

Sosyal medya platformu Ekşi Sözlük'e 21 Şubat'ta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişim engeli getirilmişti. Sözlük yönetiminin karara itirazına rağmen siteye erişim yasağı sürüyor.

Sitenin tekrar erişime açılması için hukuki süreç devam ederken, Ekşi Sözlük yöneticileri tarafından yeni sözlük kurallar açıklandı.

Ekşi Sözlüğün yeni kuralları şu şekilde:

•Bir kullanıcının başlık açması, yazar olduktan sonra 6 ay geçmedikçe ve 100 entry'i tamamlamadıkça mümkün olmayacak. Bu kriter sebebiyle çaylaklar da başlık açamayacak.

•Her ne sebeple olursa olsun çaylak edilen yazar, çaylaklık süresi bittikten sonra 6 ay geçmedikçe ve 100 entry'i tamamlamadıkça başlık açamayacak.

•Hukuka aykırılık sebebiyle entry'si silinen yzar 1 ay boyunca başlık açamayacak

•Başlık açma kuralını sağlayamayan yazarların entry'leri gündem algoritmasına etki etmeyecek.

•Belirlenen kriterler sebebiyle başlık açamayan ve gündem algoritmasını etkileyemeyen yzarların hukuka aykırılık sebebiyle entry'lerinin silinmesi halinde, 6 aylık süreye silinen entry başına 1 ay eklenecek.