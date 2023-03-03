Ekşi Sözlük'ten yasak açıklaması: Hukuka inanıyoruz

Ekşi Sözlük'e uygulanan erişim engelinin mahkeme kararıyla kaldırılmasından saatler geçtikten sonra, yeni bir kararla Ekşi Sözlük'e yeniden erişim yasağı getirildi.

2 Şubat'ta Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı kararla erişim engeli mahkeme kararıyla kaldırılmıştı. BTK erişim engelini kaldıran mahkeme kararına itiraz etti.

Ekşi Sözlük'ten konuya ilişkin bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Dün gece, tarafımıza hiçbir bilgi verilmeksizin ankara 5. sulh ceza hakimliği tarafından, lehimize verilen itirazın kabulüne ilişkin kararın BTK’nın itirazı üzerine kaldırıldığını öğrendik." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"merhaba,

dün sizlere itirazımızın ankara 4. sulh ceza hakimliği'nce kabul edildiğini ve erişimin engellenmesine dair kararın kaldırılmasına karar verildiğini duyurmuştuk.

yine dün gece, tarafımıza hiçbir bilgi verilmeksizin ankara 5. sulh ceza hakimliği tarafından, lehimize verilen itirazın kabulüne ilişkin kararın BTK'nın itirazı üzerine kaldırıldığını öğrendik. kararı bugün, dün gece çıkan haberlerin ardından talebimiz üzerine elektronik tebligatla tarafımıza iletildi. aşağıdaki görsellerden bu karara ulaşabilirsiniz.

bu kararın gerekçelerine ilişkin olarak en vahim olarak gördüğümüz kısım şöyledir; “her ne kadar iş bu hususların düşünce özgürlüğü kapsamında kaldığı yönünde savunma sunulsa da sitedeki kullanıcıların görüşlerine muhalif paylaşımların yukarıdaki bahsedilen paylaşımlar kadar sitede yer bulmadığı, bu paylaşımların çok kısa sürede siteden kaldırıldığı gibi hususlar dikkate alındığında, site sahibi veya yetkililerinin söz konusu paylaşımların oluşturulması veya yayılması hususunda iştiraklerinin olmadığının savunulmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, bu bağlamda bir kısım İçeriklerin yayından çıkarılmasının yeterli olamayacağı, eylemin bireysel/basit nitelikten ziyade daha organize ve sitenin tamamına şamil olduğu..."

ekşi sözlük'teki kullanıcıların genel bir görüşü olmadığı, herkesin bireysel olarak fikirlerini açıkladığı bilinen bir gerçek. hatta pek çok kullanıcımız tarafından “taraf olmamak” hususunda eleştirildiğimiz de herkesin kabulü. “sitedeki kullanıcı görüşü”nün ne olduğunu hiçbirimiz bilmezken, kararda bu görüşe muhaliflerin yönetim eliyle susturulduğu iddiasına yer verilmiş. bu iddiaları, ilk gün olduğu gibi bugün de şiddetle reddediyoruz. hiçbir kullanıcının içeriğini düşüncesi sebebiyle yayından kaldırmadık.

bugüne kadar olduğu gibi, ekşi sözlük hiçbir düşüncenin savunucusu olmayacak ancak herkesin kendi düşüncesini savunması için onlara yer açacak, toplumsal hafıza kaydını tutmaya devam edecek.

hukuka inanmaya devam ediyoruz, mücadelemizi hukuk nezdinde sürdürmeye devam edeceğiz."