Emekli bayram ikramiyesi artırıldı mı? Ne kadar oldu?

Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak, 23 Nisan'da ise sona erecek. Bayrama yaklaşırkan milyonlarca emeklinin gözü emekli bayram ikramiyesine çevrildi.

Hükümet, 1.100 TL olan bayram ikramiyelerini 2.000 TL'ye çıkardı. İkramiyelerin bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırılmısı bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Emeklilerimiz hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 2 biner TL ikramiye alacaklardır. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacaktır." demişti.

İkramiyelerin 21 Nisan'da bayramın başlaması nedeniyle bu yıl geç 17 Nisan'a kadar ödenmesi bekleniyor.

Öte yandan seçim propaganda dönemi de devam ediyor.

Sık sık mutfaktan video paylaşan Millet İttifakı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili bir açıklama yaparak, iktidara gelmeleri halinde emekli bayram ikramiye tutarını 8 bin 500 liraya yükselteceklerini söyledi.

CHP lideri, yapacakları düzenlemeyle emekli bayram ikramiye tutarının asgari ücret seviyesi altına inmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, Kurban bayramında da Ramazan'dan kalan 6500 TL farkın ödeneceğini belirtti.