Emekli olan vatandaşlar, geçmiş hizmetleri sebebi ile çalışmaksızın, belirli ve düzenli bir gelir almaya hak kazanmaktadırlar. Her ay düzenli bir şekilde maaşlarını alırlar. 4A, 4B ve 4C gibi sigorta gruplarından hangisinden sigortanız bulunmakta ise ona göre emekli maaş işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Emekli maaşı hakkında vatandaşlar bilgi sahibi olmak istiyorlar. Emekli maaşı sorgulama 2023! T.C ile emekli maaşı sorgulama e-Devlet işte tüm detaylar...

Emeklilik hayali kuran binlerce vatandaşlar gerekli bazı şartları sağlamaları gerekmektedir. Bunlardan en önemlisi yaş ve prim günleridir. EYT düzenlemiyle 4/a (SSK) sigortalı kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5000-5975 arasında kademeli prim gün şartlarını taşıyanlar, 4/b (Bağkur) ve 4/c ( Emekli Sandığı) sigortalıları için kadınlarda 20 tam yıl, erkekler de 25 tam yıl hizmeti olanlar aylık alabilecek emekli olmaya hak kazandı.

Emekli olan ve olmaya hazırlanan vatandaşlar emekli maaşı hakkında çok fazla araştırma işlemi gerçekleşmektedir. Bunlardan biri emekli maaşı sorgulama işlemidir. Özelliklede emekli maaşı sorgulama TC ile şifresiz konusu merak edilen sorulardandır.

En yakın sigorta kurumunda veya internet üzerinden sorgulama işleminizi kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Emekli maaş sorgulama e-devlet ve emekli maaş sorgulama hattı nedir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Emekli maaşı sorgulama 4b işte detaylar.

Emekli maaş sorgulama

Aktif çalışma hayatını sonlandıran emekli vatandaşlar, emeklilik maaşlarını almak için heyecanlanmaktadırlar. Emekli maaşlarını nereden sorgulayabileceklerini merak etmektedirler. E-devlet kapısı üzerinden veya Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden gerekli bilgilerinizi doğru bir şekilde girerek bu bilgiyi öğrenebilirsiniz. Daha önce E-devlet kapısından giriş yapmadınız ise herhangi bir PTT şubesinden gidip geçici olmak üzere verilmiş şifrenizi alıp giriş işleminizi yapabilirsiniz.

Emekli maaşı sorgulama e-devlet

Emekli maaşını merak eden vatandaşlar e-devlet üzerinden kolay bir şekilde öğrenebilmektedirler. Bunun için yapmanız gereken ilk önce e-devlet şifresi almaktır. E- devlet şifresi almak için en yakın ptt şubesine giderek aldığınız e-devlet şifresi ve tc kimlik no ile giriş işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonra hangi sigorta grubunda iseniz ona tıklayınız. 4A grubu iseniz, arama çubuğuna 4A grubu aylık bilgisi yazarak emekli maaş bilgisine ulaşabilirsiniz.

Emekli maaş sorgulama hattı

İnternet üzerinden emeklilik ile ilgili merak ettiğiniz tüm bilgilere bir tık ile ulaşabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey arama motorunu emeklilik hakkında merak ettiğiniz soruyu yazın ve enter yapın. Ayrıca emekli maaşı sorgulama telefondan da kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi ALO 170'i telefonunuz ile tuşlayarak müşteri temsilcilerinden emeklilik hakkında bilgileri öğrenebilirsiniz.

Emekli maaşı sorgulama 4b

Emekliliğini eski adı BAĞ-KUR olan 4B hizmetine bağlı olarak tamamlayan vatandaşlar emekli maaşları hakkında sorgulama işlemini nereden gerçekleştirebileceklerini merak etmektedirler. Emeklilikte 4B grubuna bağlı olan çalışanlar genellikle, kariyer meslek grubu olarak adlandırılan meslekler dışında kalan kadrolardan oluşmaktadır. Bunlar; Mühendis, hemşire, sağlık memuru, teknisyen, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi, ambar memuru gibi kişileri içermektedir. 4B grubu emekli maaş sorgulama işlemi için yapmanız gerekenler bu linke tıklayarak https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-bilgisi e-devlet şifreniz ile giriş yapmanız gerekiyor. 4B grubu sigorta hizmet dökümüne ve maaş bilgisine, emeklilik hakkında merak ettiğiniz tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.