Emekliye bir defaya mahsus 5 bin lira ödenecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Ekonomi, terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler başta olmak üzere birçok konu Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda ele alıdı. Beştepe'deki toplantı saat 16.50'de başladı. Toplantı yaklaşık dört saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

Erdoğan, MGK'nın Eylül ayı toplantısında önemli kararlar aldıklarını, Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda sınırları içinde ve dışında stratejilerini sürekli geliştirerek hayata geçirdiklerini söyledi.

Fiyat dalgalanışının sonuna geldik

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: "Ülkemizi faiz kur enflasyon üçgenine sıkıştırma gayretlerini boşa çıkartmaya kararlıyız. Fiyat dalgalanışının sonuna geliyoruz. Hayat pahalılığınıçözmek için akılcı politika izliyoruz. Otomotiv sektöründe aldığımız tedbirler sayesinde sğekülatif fiyat artışları ortadan kalkmaya başladı. Şimdi sıra konut sektörüne geldi. Konut sektöründe haksız fiyat yükselten firmalar bunun bedelini ağır para cezasıyla ödeyecek. Tüketicilerimizi korumak için aldatıcı reklam yapan firmalar ile, etiketi ile kasası arasında fiyat farkı bulunan işletmeler üzerinde de hassasiyet ile duruyoruz."

Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapma hedefi

Bölgemizde ve dünyada nefret suçlarının arttığı dönemde Türkiye'nin kucaklayıcı tavrı çok çok önemlidir. İstanbul'daki hoşgörü ve dayanışma ikliminin Kudüs başta olmak üzere dünyaya örnek olmasını temenni ediyoruz.

Emekliye bir defaya mahsus 5 bin lira

Emeklilerimizi rahatlacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme kararı aldık. Hem emekli olup hem çalışanları bu düzenlenin dışında olacak. Ödemeler kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak.

Terör koridoru kurulmasına müsade etmeyeceğiz

Sadece terör örgütü mensuplarını, terör örgütünün gelir kaynaklarını hedef aldığımız operasyonların ilk safhasını başarıyla sonuçlandı. Teröristlere ait toplam 194 hedef imha edildi. 162 terörist etkisiz hale getirildi. Ülkemizde terör koridoru kurulmasına asla müsade etmeyeceğiz.

Türk SİHA'sının düşürülmesi

Hiç şüphe yok ki bu olay milli hafızamıza kaydedilmiştir ve vakti saati geldiğinde gereği muhakkak yapılacaktır.

Esir takası dahil her türlü arabuluculuğa hazırız

BM'nin ve diğer kuruluşların Filistin ile ilgili aldığı kararlar uygulanmadı. 1949 yılından beri İsrail devletini tanıyoruz diplomatik ilişkilerimizi sürüdüyoruz. 1967 sınırları içinde başkenti Kudüs olan bağımsız, egemen Filistin devleti kurulmadan bölgeye barış gelmeyeceğine inanıyoruz. Ne İsrail ne de Filistin topraklarında tek bir masumun kanının kanamaması gerektiğini söylüyoruz. Camilerin bombalanması, sivillerin öldürülmesi asla kabul edilemez. Savaşın bir adabı bir ahlakı vardır. Tüm taraflar buna uymak zorundadır. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Türkiye olarak esir takası dahil her türlü arabuluculuğa hazırız.