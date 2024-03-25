Emekliye seyyanen zam iddiası: AK Parti'den net açıklama geldi

2024 yılı itibarıyla emekli aylıklarına yüzde 49,5 oranında zam yapılmış, en düşük emekli aylığı ise 10 bin TL'ye yükseltilmişti. Bu oranlar beklentilerin altında kalmıştı.

Öte yandan, hafta sonu yapılan Ankara ve İstanbul'daki büyük mitinglerde Erdoğan'ın yeni bir düzenleme duyuracağı iddia edilmişti. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilere yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını açıklamış, "Cumhurbaşkanımızın bugün Ankara'daki yarın İstanbul'daki mitinglerini iyi dinleyelim" demişti.

Böyle bir çalışma söz konusu değil

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haberlerin ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den seyyanen zam iddialarıyla ilgili net açıklama geldi.

Büyük Sivas Haber TV’ye konuşan Güler, emeklilerin seyyanen zam beklentilerine kapıları kapattı. Böyle bir çalışmanın söz konusu olmadığını belirten Güler, şunları kaydetti:

Bu konuda bir ciddiyet sergilememiz lazım

"Şu anda Meclisimiz ara tatilde. Bizim biraz bu tür sözleri söylerken insanlarımızı da üzmeyecek, hayal kırıklığına uğratmayacak bir ciddiyet sergilememiz lazım. Şu anda herhangi bir çalışmamız yok bu konularda. Bakanlığımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın arzu edeceği herhangi bir çalışma gelirse biz de haberdar olacağız. Ama bizim elimizde öyle dedikleri gibi 5 binlik 10 binlik bir çalışmamız yok maalesef" ifadelerini kullandı.