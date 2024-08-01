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Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda arıza meydana geldi

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferlerin bazı duraklarda yapılamadığı duyuruldu.

Haber Merkezi
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Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda arıza meydana geldi
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyurudu. Duyuruda  "T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Balat-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılmaktadır. Balat-Eminönü istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir." ifadesine yer verildi.

Otobüs durağında yoğunluk oluştu

İBB görevlileri Balat durağında inen yolcuları söz konusu otobüslere yönlendirirken, otobüs durağında yoğunluk oluştu.

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