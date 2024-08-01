Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda arıza meydana geldi
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferlerin bazı duraklarda yapılamadığı duyuruldu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyurudu. Duyuruda "T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Balat-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılmaktadır. Balat-Eminönü istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir." ifadesine yer verildi.
Otobüs durağında yoğunluk oluştu
İBB görevlileri Balat durağında inen yolcuları söz konusu otobüslere yönlendirirken, otobüs durağında yoğunluk oluştu.
#MetroDuyuru #T5— Metro İstanbul (@metroistanbul) August 1, 2024
T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Balat-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılmaktadır.