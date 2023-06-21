En düşük memur maaşlarının ne kadar olacağı, yeni asgari ücretin belirlenmesinden sonra en çok arananlar arasına girdi, Temmuz ayında sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına da hak kazanan memur ve emekliler maaşlarında ne kadar artış olacağını merak ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapılacak değişikliğin Temmuz'da Meclisten geçeceğini belirterek, “En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak. Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Hedefimiz torba yasayla paydaşlarımızı memnun edecek bir çalışma yapmak.” ifadesini kullandı.

En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklileri temmuzda sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar zam alacak. Ancak refah payı verilecek zam oranını yükseltebilir.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yılda iki kez zam yapılıyor. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkı ödeniyor.

Memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 sözleşme zammı almıştı. Bu oranı aşan fark kadar memurlara enflasyon farkı verilecek. 5 aylık rakamlara bakılınca memur ve memur emeklilerine en az yüzde 7,13'lük enflasyon farkı imkanı doğdu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.

5 aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı şimdiden yüzde 15,26 oldu.