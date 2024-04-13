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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 13 Nisan 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 13 Nisan 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 13 Nisan tarihli son depremler listesi...

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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 13 Nisan 2024 son dakika depremler
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Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 13 Nisan son depremler listesi

 Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.04.13 13:07:48  38.1508   38.5070        1.2      -.-  2.2  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel

2024.04.13 13:00:24  38.1500   38.3842        1.3      -.-  1.8  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel

2024.04.13 12:35:44  38.4877   39.2960        4.0      -.-  2.4  -.-   BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel

2024.04.13 12:32:19  38.2407   38.1032        8.0      -.-  2.1  -.-   GORGU-YESILYURT (MALATYA)                         İlksel

2024.04.13 11:24:31  36.4572   38.3730        9.6      -.-  2.0  -.-   SURIYE                                            İlksel

2024.04.13 11:18:14  38.0252   36.4047        5.4      -.-  1.8  -.-   ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.04.13 10:50:27  35.7815   25.4272        5.0      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.04.13 10:41:16  41.0762   43.9237        7.4      -.-  2.9  -.-   ERMENISTAN                                        İlksel

2024.04.13 10:08:38  35.9458   27.2403       22.4      -.-  3.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.04.13 09:45:06  37.4805   36.6375        4.1      -.-  1.8  -.-   BUYUKSIR-(KAHRAMANMARAS)                          İlksel

2024.04.13 09:34:22  40.4692   29.1903        0.0      -.-  1.4  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                         İlksel

2024.04.13 09:15:43  38.7438   39.9608        8.5      -.-  2.0  -.-   SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG)                        İlksel

2024.04.13 09:11:48  35.0153   37.2725       17.8      -.-  2.7  -.-   SURIYE                                            İlksel

2024.04.13 08:05:59  37.5405   36.0748       12.0      -.-  1.4  -.-   YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE)                      İlksel

2024.04.13 06:54:18  37.9817   26.1025       10.8      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.04.13 06:36:16  38.8772   23.1515       12.5      -.-  4.1  4.0   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.04.13 06:31:15  40.4123   28.8718       10.1      -.-  2.3  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.04.13 06:14:12  38.8307   23.0938        7.7      -.-  3.6  3.9   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.04.13 06:06:47  38.0867   36.9158        5.3      -.-  1.7  -.-   KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.04.13 06:05:50  37.9717   27.1367        5.0      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.04.13 06:00:22  37.8268   30.4995        7.1      -.-  1.5  -.-   KAYIKOY-(ISPARTA)                                 İlksel

2024.04.13 05:41:58  38.1178   36.8880        1.9      -.-  2.6  -.-   KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.04.13 05:41:03  39.5222   26.2217        5.2      -.-  1.7  -.-   BALABANLI-AYVACIK (CANAKKALE)                     İlksel

2024.04.13 05:36:10  37.8118   36.2967        6.7      -.-  1.8  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.04.13 05:23:11  38.9903   23.3110        4.4      -.-  4.4  4.4   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.04.13 05:10:08  38.1108   36.9143        7.5      -.-  1.3  -.-   KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.04.13 04:33:57  38.1122   37.1117       10.1      -.-  1.1  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.04.13 04:21:03  37.7255   37.1288        5.3      -.-  1.2  -.-   YENIPINAR-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel

2024.04.13 04:04:24  35.7672   25.4752        9.4      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.04.13 04:00:25  38.1100   32.6677        5.3      -.-  0.9  -.-   KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA)                      İlksel

2024.04.13 03:57:23  38.5402   37.6238       12.4      -.-  1.3  -.-   IRMAKLI-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.04.13 03:40:17  38.1630   36.9172        2.4      -.-  1.2  -.-   HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.04.13 03:05:22  36.4752   38.1233        8.9      -.-  1.6  -.-   SURIYE                                            İlksel

2024.04.13 03:02:06  35.7240   25.4633        6.7      -.-  3.2  3.1   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.04.13 02:58:42  36.2650   36.4087        5.9      -.-  0.9  -.-   TAYFURSOKMEN-REYHANLI (HATAY)                     İlksel

2024.04.13 02:57:44  38.0968   26.3917        3.5      -.-  1.4  -.-   CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)                 İlksel

2024.04.13 02:49:33  36.9277   30.4900        6.5      -.-  1.9  -.-   GEYIKBAYIRI-KONYAALTI (ANTALYA)                   İlksel

2024.04.13 02:42:29  36.9282   30.4968       11.0      -.-  2.0  -.-   GEYIKBAYIRI-KONYAALTI (ANTALYA)                   İlksel

2024.04.13 02:39:48  37.6588   36.7173       24.8      -.-  0.8  -.-   KURTUL-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2024.04.13 01:54:48  36.5915   38.0848       11.6      -.-  3.6  3.6   SURIYE                                            İlksel

2024.04.13 01:14:29  38.5113   36.9427        5.0      -.-  2.1  -.-   KOCOVASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.04.13 01:12:04  40.3693   23.8178       29.4      -.-  1.9  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.04.13 01:09:43  37.4947   36.9302        2.4      -.-  1.0  -.-   OSMANBEY-(KAHRAMANMARAS)                          İlksel

2024.04.13 00:59:54  39.2833   27.7173        6.6      -.-  2.3  -.-   KOZLUOREN-SOMA (MANISA)                           İlksel

2024.04.13 00:47:23  38.0810   36.6830        8.2      -.-  1.7  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.04.13 00:41:46  38.2800   38.1703       11.4      -.-  1.3  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel

2024.04.13 00:28:52  39.0702   28.0005       15.4      -.-  1.7  -.-   BASLAMIS-AKHISAR (MANISA)                         İlksel

2024.04.13 00:03:52  38.0750   37.7072        4.3      -.-  1.7  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
 

AFAD 13 Nisan son depremler listesi

 Tarih            Saat            Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer        

2024-04-13 12:35:44       38.46667              39.275   5.32       ML         2.4          Sivrice (Elazığ)  

2024-04-13 12:32:19       38.21722              38.085   7.79       ML         2.1          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-04-13 10:41:17       41.11139              43.76944              9.68       ML         2.7          Shirak (Ermenistan) - [20.89 km] Akyaka (Kars)   

2024-04-13 10:08:38       35.90444              27.37056              9.03       ML         2.8          Ege Denizi - [87.93 km] Datça (Muğla)  

2024-04-13 09:45:06       37.51194              36.63333              7.09       ML         1.8          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-04-13 09:14:25       38.84333              37.41111              9.71       ML         1.7          Gürün (Sivas)   

2024-04-13 09:14:15       36.915   30.52056              17.26     ML         1.2          Konyaaltı (Antalya)        

2024-04-13 08:17:01       37.80611              36.6425                6.97       ML         1.7          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-04-13 08:06:01       35.62722              30.035   8.33       ML         1.5          Akdeniz - [65.54 km] Demre (Antalya) 

2024-04-13 08:05:59       37.59722              36.20722              14.43     ML         1.6          Kadirli (Osmaniye)         

2024-04-13 07:10:32       38.13056              38.57806              7.04       ML         0.9          Battalgazi (Malatya)      

2024-04-13 06:54:19       38.00167              26.20528              7.0          ML         1.9          Ege Denizi - [30.80 km] Çeşme (İzmir)  

2024-04-13 06:36:11       39.05667              22.945   7.62       MW       3.9          Magnesia, Thessalia (Yunanistan)          

2024-04-13 06:32:39       40.92333              28.2225                13.47     ML         1.4          Marmara Denizi - [16.40 km] Silivri (İstanbul)               

2024-04-13 06:31:15       40.41056              28.89167              7.02       ML         1.9          Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.62 km] Mudanya (Bursa)           

2024-04-13 06:28:38       38.05639              36.50722              7.18       ML         1.1          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-04-13 06:14:09       39.02333              22.98139              6.9          MW       3.8          Ege Denizi          

2024-04-13 06:06:47       38.08444              36.85889              7.0          ML         1.7          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-04-13 06:05:51       37.97111              27.15167              8.75       ML         1.6          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.38 km] Menderes (İzmir)          

2024-04-13 06:00:22       37.80611              30.52139              12.91     ML         1.2          Merkez (Isparta)            

2024-04-13 05:41:58       38.09194              36.86722              10.46     ML         2.5          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-04-13 05:41:04       39.53944              26.23278              6.23       ML         1.6          Ayvacık (Çanakkale)      

2024-04-13 05:36:09       37.84     36.23944              7.0          ML         2.1          Saimbeyli (Adana)         

2024-04-13 05:23:09       39.03861              23.20444              5.68       MW       4.5          Ege Denizi          

2024-04-13 05:10:08       38.08361              36.84389              7.0          ML         1.5          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-04-13 05:09:17       38.81306              37.43583              10.51     ML         1.3          Gürün (Sivas)   

2024-04-13 04:58:31       38.22306              38.17972              7.0          ML         0.9          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-04-13 04:58:05       40.92694              34.18583              7.01       ML         0.8          Tosya (Kastamonu)       

2024-04-13 04:33:58       38.05083              37.17583              6.97       ML         1.2          Ekinözü (Kahramanmaraş)         

2024-04-13 04:23:54       38.19333              38.7275                11.7       ML         0.9          Pütürge (Malatya)         

2024-04-13 04:21:04       37.72917              37.08639              7.0          ML         1.2          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-04-13 04:10:15       38.16944              38.63806              7.0          ML         0.8          Pütürge (Malatya)         

2024-04-13 04:06:27       39.05944              25.975   7.0          ML         1.6          Ege Denizi - [47.29 km] Ayvacık (Çanakkale)      

2024-04-13 04:04:28       35.43083              26.22722              11.14     ML         2.3          Ege Denizi          

2024-04-13 04:04:02       38.31389              38.71194              11.55     ML         1.0          Battalgazi (Malatya)      

2024-04-13 04:02:17       36.3325                35.91944              6.56       ML         1.0          Arsuz (Hatay)   

2024-04-13 04:01:24       38.31861              38.7075                12.17     ML         0.8          Battalgazi (Malatya)      

2024-04-13 03:57:18       38.26722              37.735   10.92     ML         1.2          Akçadağ (Malatya)        

2024-04-13 03:57:02       40.41056              34.7175                7.0          ML         0.8          Merkez (Çorum)            

2024-04-13 03:56:08       38.81278              37.43778              9.88       ML         0.9          Gürün (Sivas)   

2024-04-13 03:50:16       38.10972              38.47139              5.92       ML         0.8          Sincik (Adıyaman)          

2024-04-13 03:40:17       38.15028              36.90833              7.0          ML         1.4          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-04-13 03:32:56       38.10917              38.47028              7.05       ML         0.9          Sincik (Adıyaman)          

2024-04-13 03:09:13       36.62028              36.38833              7.0          ML         0.8          Kırıkhan (Hatay)              

2024-04-13 03:05:24       36.62972              38.13361              12.63     ML         1.7          Münbiç, Halep (Suriye) - [25.58 km] Karkamış (Gaziantep)      

2024-04-13 03:02:10       35.43694              26.10944              9.95       ML         3.0          Ege Denizi          

2024-04-13 02:58:43       36.26139              36.39194              8.46       ML         0.8          Reyhanlı (Hatay)             

2024-04-13 02:57:44       37.99778              26.25194              9.68       ML         1.6          Ege Denizi - [30.66 km] Çeşme (İzmir)  

2024-04-13 02:54:04       38.01917              36.395   7.24       ML         1.0          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-04-13 02:49:33       36.88861              30.53806              8.62       ML         1.5          Konyaaltı (Antalya)        

2024-04-13 02:42:29       36.89361              30.56139              9.54       ML         1.6          Konyaaltı (Antalya)        

2024-04-13 02:39:50       37.30361              36.79389              6.49       ML         1.1          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-04-13 01:54:48       36.62361              38.10167              11.14     ML         3.9          Münbiç, Halep (Suriye) - [24.99 km] Karkamış (Gaziantep)      

2024-04-13 01:51:14       37.68944              35.40417              7.0          ML         0.8          Aladağ (Adana)               

2024-04-13 01:34:52       38.46972              39.46028              7.0          ML         0.9          Maden (Elazığ)

2024-04-13 01:21:20       39.82611              26.30333              5.21       ML         1.3          Ezine (Çanakkale)          

2024-04-13 01:14:29       38.49889              36.92778              6.99       ML         1.9          Afşin (Kahramanmaraş)              

2024-04-13 01:09:42       37.48889              36.93611              7.0          ML         1.1          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-04-13 00:59:54       39.26722              27.72278              6.92       ML         2.0          Soma (Manisa)

2024-04-13 00:47:23       38.03611              36.68083              7.0          ML         1.7          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-04-13 00:41:47       38.2075                38.13361              7.43       ML         1.2          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-04-13 00:28:53       39.01222              27.9725                7.83       ML         1.5          Akhisar (Manisa)            

2024-04-13 00:28:09       38.25556              38.18194              7.0          ML         0.9          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-04-13 00:27:36       38.24806              38.25472              7.0          ML         0.9          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-04-13 00:03:51       38.06417              37.70861              10.33     ML         1.6          Doğanşehir (Malatya)