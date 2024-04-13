En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 13 Nisan 2024 son dakika depremler

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 13 Nisan son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.04.13 13:07:48 38.1508 38.5070 1.2 -.- 2.2 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2024.04.13 13:00:24 38.1500 38.3842 1.3 -.- 1.8 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.04.13 12:35:44 38.4877 39.2960 4.0 -.- 2.4 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2024.04.13 12:32:19 38.2407 38.1032 8.0 -.- 2.1 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.04.13 11:24:31 36.4572 38.3730 9.6 -.- 2.0 -.- SURIYE İlksel

2024.04.13 11:18:14 38.0252 36.4047 5.4 -.- 1.8 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.13 10:50:27 35.7815 25.4272 5.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.04.13 10:41:16 41.0762 43.9237 7.4 -.- 2.9 -.- ERMENISTAN İlksel

2024.04.13 10:08:38 35.9458 27.2403 22.4 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel

2024.04.13 09:45:06 37.4805 36.6375 4.1 -.- 1.8 -.- BUYUKSIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.13 09:34:22 40.4692 29.1903 0.0 -.- 1.4 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel

2024.04.13 09:15:43 38.7438 39.9608 8.5 -.- 2.0 -.- SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2024.04.13 09:11:48 35.0153 37.2725 17.8 -.- 2.7 -.- SURIYE İlksel

2024.04.13 08:05:59 37.5405 36.0748 12.0 -.- 1.4 -.- YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2024.04.13 06:54:18 37.9817 26.1025 10.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2024.04.13 06:36:16 38.8772 23.1515 12.5 -.- 4.1 4.0 YUNANISTAN İlksel

2024.04.13 06:31:15 40.4123 28.8718 10.1 -.- 2.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2024.04.13 06:14:12 38.8307 23.0938 7.7 -.- 3.6 3.9 YUNANISTAN İlksel

2024.04.13 06:06:47 38.0867 36.9158 5.3 -.- 1.7 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.13 06:05:50 37.9717 27.1367 5.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.04.13 06:00:22 37.8268 30.4995 7.1 -.- 1.5 -.- KAYIKOY-(ISPARTA) İlksel

2024.04.13 05:41:58 38.1178 36.8880 1.9 -.- 2.6 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.13 05:41:03 39.5222 26.2217 5.2 -.- 1.7 -.- BALABANLI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2024.04.13 05:36:10 37.8118 36.2967 6.7 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.13 05:23:11 38.9903 23.3110 4.4 -.- 4.4 4.4 YUNANISTAN İlksel

2024.04.13 05:10:08 38.1108 36.9143 7.5 -.- 1.3 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.13 04:33:57 38.1122 37.1117 10.1 -.- 1.1 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.13 04:21:03 37.7255 37.1288 5.3 -.- 1.2 -.- YENIPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.13 04:04:24 35.7672 25.4752 9.4 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.04.13 04:00:25 38.1100 32.6677 5.3 -.- 0.9 -.- KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2024.04.13 03:57:23 38.5402 37.6238 12.4 -.- 1.3 -.- IRMAKLI-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.04.13 03:40:17 38.1630 36.9172 2.4 -.- 1.2 -.- HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.13 03:05:22 36.4752 38.1233 8.9 -.- 1.6 -.- SURIYE İlksel

2024.04.13 03:02:06 35.7240 25.4633 6.7 -.- 3.2 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.04.13 02:58:42 36.2650 36.4087 5.9 -.- 0.9 -.- TAYFURSOKMEN-REYHANLI (HATAY) İlksel

2024.04.13 02:57:44 38.0968 26.3917 3.5 -.- 1.4 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel

2024.04.13 02:49:33 36.9277 30.4900 6.5 -.- 1.9 -.- GEYIKBAYIRI-KONYAALTI (ANTALYA) İlksel

2024.04.13 02:42:29 36.9282 30.4968 11.0 -.- 2.0 -.- GEYIKBAYIRI-KONYAALTI (ANTALYA) İlksel

2024.04.13 02:39:48 37.6588 36.7173 24.8 -.- 0.8 -.- KURTUL-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.13 01:54:48 36.5915 38.0848 11.6 -.- 3.6 3.6 SURIYE İlksel

2024.04.13 01:14:29 38.5113 36.9427 5.0 -.- 2.1 -.- KOCOVASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.13 01:12:04 40.3693 23.8178 29.4 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel

2024.04.13 01:09:43 37.4947 36.9302 2.4 -.- 1.0 -.- OSMANBEY-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.13 00:59:54 39.2833 27.7173 6.6 -.- 2.3 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel

2024.04.13 00:47:23 38.0810 36.6830 8.2 -.- 1.7 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.13 00:41:46 38.2800 38.1703 11.4 -.- 1.3 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.04.13 00:28:52 39.0702 28.0005 15.4 -.- 1.7 -.- BASLAMIS-AKHISAR (MANISA) İlksel

2024.04.13 00:03:52 38.0750 37.7072 4.3 -.- 1.7 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel



AFAD 13 Nisan son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-04-13 12:35:44 38.46667 39.275 5.32 ML 2.4 Sivrice (Elazığ)

2024-04-13 12:32:19 38.21722 38.085 7.79 ML 2.1 Yeşilyurt (Malatya)

2024-04-13 10:41:17 41.11139 43.76944 9.68 ML 2.7 Shirak (Ermenistan) - [20.89 km] Akyaka (Kars)

2024-04-13 10:08:38 35.90444 27.37056 9.03 ML 2.8 Ege Denizi - [87.93 km] Datça (Muğla)

2024-04-13 09:45:06 37.51194 36.63333 7.09 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2024-04-13 09:14:25 38.84333 37.41111 9.71 ML 1.7 Gürün (Sivas)

2024-04-13 09:14:15 36.915 30.52056 17.26 ML 1.2 Konyaaltı (Antalya)

2024-04-13 08:17:01 37.80611 36.6425 6.97 ML 1.7 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2024-04-13 08:06:01 35.62722 30.035 8.33 ML 1.5 Akdeniz - [65.54 km] Demre (Antalya)

2024-04-13 08:05:59 37.59722 36.20722 14.43 ML 1.6 Kadirli (Osmaniye)

2024-04-13 07:10:32 38.13056 38.57806 7.04 ML 0.9 Battalgazi (Malatya)

2024-04-13 06:54:19 38.00167 26.20528 7.0 ML 1.9 Ege Denizi - [30.80 km] Çeşme (İzmir)

2024-04-13 06:36:11 39.05667 22.945 7.62 MW 3.9 Magnesia, Thessalia (Yunanistan)

2024-04-13 06:32:39 40.92333 28.2225 13.47 ML 1.4 Marmara Denizi - [16.40 km] Silivri (İstanbul)

2024-04-13 06:31:15 40.41056 28.89167 7.02 ML 1.9 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.62 km] Mudanya (Bursa)

2024-04-13 06:28:38 38.05639 36.50722 7.18 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-04-13 06:14:09 39.02333 22.98139 6.9 MW 3.8 Ege Denizi

2024-04-13 06:06:47 38.08444 36.85889 7.0 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-04-13 06:05:51 37.97111 27.15167 8.75 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.38 km] Menderes (İzmir)

2024-04-13 06:00:22 37.80611 30.52139 12.91 ML 1.2 Merkez (Isparta)

2024-04-13 05:41:58 38.09194 36.86722 10.46 ML 2.5 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-04-13 05:41:04 39.53944 26.23278 6.23 ML 1.6 Ayvacık (Çanakkale)

2024-04-13 05:36:09 37.84 36.23944 7.0 ML 2.1 Saimbeyli (Adana)

2024-04-13 05:23:09 39.03861 23.20444 5.68 MW 4.5 Ege Denizi

2024-04-13 05:10:08 38.08361 36.84389 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-04-13 05:09:17 38.81306 37.43583 10.51 ML 1.3 Gürün (Sivas)

2024-04-13 04:58:31 38.22306 38.17972 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)

2024-04-13 04:58:05 40.92694 34.18583 7.01 ML 0.8 Tosya (Kastamonu)

2024-04-13 04:33:58 38.05083 37.17583 6.97 ML 1.2 Ekinözü (Kahramanmaraş)

2024-04-13 04:23:54 38.19333 38.7275 11.7 ML 0.9 Pütürge (Malatya)

2024-04-13 04:21:04 37.72917 37.08639 7.0 ML 1.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-04-13 04:10:15 38.16944 38.63806 7.0 ML 0.8 Pütürge (Malatya)

2024-04-13 04:06:27 39.05944 25.975 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - [47.29 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-04-13 04:04:28 35.43083 26.22722 11.14 ML 2.3 Ege Denizi

2024-04-13 04:04:02 38.31389 38.71194 11.55 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)

2024-04-13 04:02:17 36.3325 35.91944 6.56 ML 1.0 Arsuz (Hatay)

2024-04-13 04:01:24 38.31861 38.7075 12.17 ML 0.8 Battalgazi (Malatya)

2024-04-13 03:57:18 38.26722 37.735 10.92 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)

2024-04-13 03:57:02 40.41056 34.7175 7.0 ML 0.8 Merkez (Çorum)

2024-04-13 03:56:08 38.81278 37.43778 9.88 ML 0.9 Gürün (Sivas)

2024-04-13 03:50:16 38.10972 38.47139 5.92 ML 0.8 Sincik (Adıyaman)

2024-04-13 03:40:17 38.15028 36.90833 7.0 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-04-13 03:32:56 38.10917 38.47028 7.05 ML 0.9 Sincik (Adıyaman)

2024-04-13 03:09:13 36.62028 36.38833 7.0 ML 0.8 Kırıkhan (Hatay)

2024-04-13 03:05:24 36.62972 38.13361 12.63 ML 1.7 Münbiç, Halep (Suriye) - [25.58 km] Karkamış (Gaziantep)

2024-04-13 03:02:10 35.43694 26.10944 9.95 ML 3.0 Ege Denizi

2024-04-13 02:58:43 36.26139 36.39194 8.46 ML 0.8 Reyhanlı (Hatay)

2024-04-13 02:57:44 37.99778 26.25194 9.68 ML 1.6 Ege Denizi - [30.66 km] Çeşme (İzmir)

2024-04-13 02:54:04 38.01917 36.395 7.24 ML 1.0 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-04-13 02:49:33 36.88861 30.53806 8.62 ML 1.5 Konyaaltı (Antalya)

2024-04-13 02:42:29 36.89361 30.56139 9.54 ML 1.6 Konyaaltı (Antalya)

2024-04-13 02:39:50 37.30361 36.79389 6.49 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2024-04-13 01:54:48 36.62361 38.10167 11.14 ML 3.9 Münbiç, Halep (Suriye) - [24.99 km] Karkamış (Gaziantep)

2024-04-13 01:51:14 37.68944 35.40417 7.0 ML 0.8 Aladağ (Adana)

2024-04-13 01:34:52 38.46972 39.46028 7.0 ML 0.9 Maden (Elazığ)

2024-04-13 01:21:20 39.82611 26.30333 5.21 ML 1.3 Ezine (Çanakkale)

2024-04-13 01:14:29 38.49889 36.92778 6.99 ML 1.9 Afşin (Kahramanmaraş)

2024-04-13 01:09:42 37.48889 36.93611 7.0 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-04-13 00:59:54 39.26722 27.72278 6.92 ML 2.0 Soma (Manisa)

2024-04-13 00:47:23 38.03611 36.68083 7.0 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-04-13 00:41:47 38.2075 38.13361 7.43 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)

2024-04-13 00:28:53 39.01222 27.9725 7.83 ML 1.5 Akhisar (Manisa)

2024-04-13 00:28:09 38.25556 38.18194 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)

2024-04-13 00:27:36 38.24806 38.25472 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)

2024-04-13 00:03:51 38.06417 37.70861 10.33 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)