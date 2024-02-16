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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 16 Şubat 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? 16 Şubat 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 16 Şubat tarihli son depremler listesi...

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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 16 Şubat 2024 son dakika depremler
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Deprem, yer sarsıntısı, seizma veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen, meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Depremin büyüklüğü Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı büyüklükteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü büyüklükteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvveti üzerinde etkilidir, bu sebepten yeryüzüne yakın noktalarda gerçekleşen depremler daha çok hasara neden olmaktadır.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 16 Şubat son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                     Çözüm Niteliği

2024.02.16 09:49:58  37.0570   28.2962        7.8      -.-  1.9  -.-   KUYUCAK-(MUGLA)                                   İlksel

2024.02.16 09:40:29  39.1598   36.8377        7.8      -.-  1.6  -.-   TASLIHOYUK-ALTINYAYLA (SIVAS)                     İlksel

2024.02.16 08:51:36  37.5432   37.1035        5.0      -.-  2.8  -.-   ELMALAR-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2024.02.16 08:32:08  37.6192   26.7355        9.9      -.-  1.8  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2024.02.16 08:25:23  37.5765   35.4987        9.7      -.-  1.3  -.-   KARAHAN-ALADAG (ADANA)                            İlksel

2024.02.16 07:51:48  38.0395   37.3373        2.3      -.-  2.8  -.-   BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                      İlksel

2024.02.16 07:38:59  37.7340   36.5248       12.7      -.-  1.0  -.-   AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.02.16 07:30:14  38.0330   37.5377        5.0      -.-  1.4  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.02.16 07:28:59  38.2725   37.8008       18.7      -.-  1.3  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.02.16 07:21:37  38.6123   36.1005        6.9      -.-  1.3  -.-   KAVLAKLAR-PINARBASI (KAYSERI)                     İlksel

2024.02.16 07:11:56  40.2778   27.0412       11.8      -.-  2.8  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.16 07:06:13  40.2818   27.0372       14.3      -.-  1.2  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.16 06:57:25  35.6252   27.7460        1.3      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.02.16 06:54:07  38.2688   37.7808        3.8      -.-  3.9  4.1   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.02.16 06:45:05  37.6375   36.1053       14.2      -.-  0.9  -.-   ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)                          İlksel

2024.02.16 06:36:02  40.2750   27.0230        9.8      -.-  1.8  -.-   KOZCESME-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel

2024.02.16 06:32:07  40.5947   27.6967        4.6      -.-  2.0  -.-   ASMALI-MARMARA (BALIKESIR)                        İlksel

2024.02.16 06:24:54  38.5610   41.4015        7.5      -.-  2.4  -.-   INARDI-(MUS)                                      İlksel

2024.02.16 06:23:51  38.7960   37.4247       11.0      -.-  1.3  -.-   YUVA-GURUN (SIVAS)                                İlksel

2024.02.16 06:23:00  40.2647   27.1020       18.8      -.-  1.1  -.-   GUNDOGDU-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel

2024.02.16 06:18:23  40.2960   27.0458       25.6      -.-  1.0  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.16 06:15:43  40.3125   27.0907       22.1      -.-  1.2  -.-   BALIKLICESME-BIGA (CANAKKALE)                     İlksel

2024.02.16 06:01:04  36.8242   29.0065        8.7      -.-  1.4  -.-   KARACAOREN-FETHIYE (MUGLA)                        İlksel

2024.02.16 05:54:42  37.1337   28.6370        5.4      -.-  1.0  -.-   KAVAKCALI-ULA (MUGLA)                             İlksel

2024.02.16 05:53:23  40.2932   27.0227       11.2      -.-  1.3  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.02.16 05:35:30  40.2870   27.0302        9.1      -.-  1.7  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.16 05:34:38  40.2298   27.8628        4.3      -.-  1.8  -.-   CEPNI-BANDIRMA (BALIKESIR)                        İlksel

2024.02.16 05:27:15  37.3593   37.0797        6.4      -.-  1.2  -.-   ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.02.16 05:18:48  37.9225   36.5337       18.9      -.-  1.1  -.-   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.02.16 05:17:43  40.2818   27.0275       11.4      -.-  2.0  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.16 05:13:18  38.6068   37.3673        3.6      -.-  1.1  -.-   KURUDERE-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.02.16 05:12:39  40.2993   27.0447       14.4      -.-  1.2  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.16 05:06:38  38.5018   37.4278        5.5      -.-  1.5  -.-   BASDIREK-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.02.16 05:03:15  40.3122   27.0647       16.2      -.-  1.4  -.-   CINARDERE-BIGA (CANAKKALE)                        İlksel

2024.02.16 04:57:08  40.2732   27.0217        4.2      -.-  2.2  -.-   KOZCESME-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel

2024.02.16 04:54:55  40.2775   27.0262        5.3      -.-  3.3  3.0   KOZCESME-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel

2024.02.16 04:53:57  40.2787   27.0442       19.1      -.-  1.6  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.16 04:48:22  40.3398   27.0028        5.0      -.-  1.3  -.-   DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)                      İlksel

2024.02.16 04:46:51  40.2842   27.0365        8.9      -.-  1.0  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.16 04:43:42  40.3030   27.0285       12.0      -.-  1.4  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.16 04:42:45  38.4553   41.7298        8.2      -.-  1.4  -.-   ERLER-MUTKI (BITLIS)                              İlksel

2024.02.16 04:39:23  40.2830   27.0263       12.4      -.-  1.4  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.16 04:38:32  38.3633   41.9337       10.6      -.-  1.6  -.-   AYDEMIR-MUTKI (BITLIS)                            İlksel

2024.02.16 04:38:20  40.2877   27.0215       11.4      -.-  1.5  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.02.16 04:34:03  38.2872   38.7628        5.7      -.-  1.3  -.-   KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel

2024.02.16 04:31:02  40.2820   27.0207        8.1      -.-  1.4  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.02.16 04:29:04  40.2837   27.0065        7.7      -.-  1.8  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.02.16 04:23:21  40.2958   27.0190        6.9      -.-  1.2  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.02.16 04:19:36  40.2872   27.0348       12.3      -.-  1.5  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.16 04:16:28  40.2697   27.0213        9.5      -.-  1.6  -.-   KOZCESME-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel

2024.02.16 04:16:13  40.2765   27.0230       11.3      -.-  1.4  -.-   KOZCESME-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel

2024.02.16 04:13:53  40.2795   27.0180       10.2      -.-  1.9  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.02.16 04:11:55  40.2873   27.0307        9.1      -.-  1.3  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.16 04:10:54  40.2770   27.0265        8.6      -.-  1.9  -.-   KOZCESME-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel

2024.02.16 04:10:16  40.2760   27.0248       10.3      -.-  2.3  -.-   KOZCESME-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel

2024.02.16 04:08:44  37.8508   36.2233        5.4      -.-  1.6  -.-   KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.02.16 04:06:53  40.2793   27.0363        9.8      -.-  2.6  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.16 04:05:09  39.7732   38.9373       10.9      -.-  1.7  -.-   AGMUSA-REFAHIYE (ERZINCAN)                        İlksel

2024.02.16 03:54:46  38.3260   37.3440        7.7      -.-  1.1  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.02.16 03:52:13  39.2352   27.7685        4.1      -.-  1.5  -.-   TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA)                      İlksel

2024.02.16 03:49:28  36.1010   36.0748        5.1      -.-  1.3  -.-   AKNEHIR-SAMANDAG (HATAY)                          İlksel

2024.02.16 03:48:58  40.2897   27.0303        9.1      -.-  1.6  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.16 03:39:53  36.0350   28.4008       24.9      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.02.16 03:28:56  40.0750   31.5453       26.0      -.-  2.5  -.-   DAVUTOGLAN-NALLIHAN (ANKARA)                      İlksel

2024.02.16 03:15:42  38.1983   37.6643        1.0      -.-  1.3  -.-   ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)            İlksel

2024.02.16 02:28:31  36.9302   28.1425       60.0      -.-  2.1  -.-   KARACA-MARMARIS (MUGLA)                           İlksel

2024.02.16 01:56:58  37.7830   36.4547       15.8      -.-  1.2  -.-   GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.02.16 01:54:34  38.8008   37.4463        7.8      -.-  0.8  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.02.16 01:49:21  42.0218   24.9182        5.0      -.-  3.3  3.4   BULGARISTAN                                       İlksel

2024.02.16 01:39:26  38.8680   26.3392        4.6      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel

2024.02.16 01:36:29  37.0838   28.4177        3.7      -.-  3.0  3.1   YESILOVA-ULA (MUGLA)                              İlksel

2024.02.16 01:35:22  35.6962   25.4955       19.6      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.02.16 01:35:12  38.1275   36.5962        8.7      -.-  0.7  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.02.16 01:29:35  38.7712   28.9128        7.9      -.-  1.9  -.-   CINAN-SELENDI (MANISA)                            İlksel

2024.02.16 01:28:43  37.8407   27.1792        5.2      -.-  1.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.16 01:07:49  38.8673   37.4048        7.2      -.-  2.2  -.-   KARADORUK-GURUN (SIVAS)                           İlksel

2024.02.16 00:47:44  37.0782   28.3097       10.0      -.-  1.2  -.-   KUYUCAK-(MUGLA)                                   İlksel

2024.02.16 00:17:52  38.6230   36.1333        7.8      -.-  1.6  -.-   SACLI-PINARBASI (KAYSERI)                         İlksel

2024.02.16 00:16:19  38.6170   36.1318        1.7      -.-  1.4  -.-   SACLI-PINARBASI (KAYSERI)                         İlksel

 AFAD 16 Şubat son depremler listesi

Tarih          Saat            Enlem                   Boylam    Derinlik(Km)   Tip          Büyüklük             Yer        

2024-02-16 10:13:11       38.25528              37.78833              7.53       ML         1.1          Akçadağ (Malatya)        

2024-02-16 10:08:18       38.13472              38.55417              7.0          ML         1.3          Sincik (Adıyaman)          

2024-02-16 10:02:27       38.25528              38.74611              6.25       ML         0.7          Pütürge (Malatya)         

2024-02-16 09:49:57       37.04222              28.33722              7.0          ML         1.6          Ula (Muğla)       

2024-02-16 09:45:35       38.2125                38.11972              7.0          ML         1.3          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-16 09:40:36       38.26722              37.81611              10.51     ML         1.5          Akçadağ (Malatya)        

2024-02-16 09:36:26       37.63361              29.17444              7.0          ML         1.1          Tavas (Denizli) 

2024-02-16 09:25:39       38.2525                37.7775                7.0          ML         1.2          Akçadağ (Malatya)        

2024-02-16 09:16:06       38.40083              37.47139              7.0          ML         1.4          Darende (Malatya)        

2024-02-16 09:13:50       38.26222              38.66167              13.85     ML         1.1          Pütürge (Malatya)         

2024-02-16 08:51:36       37.535   37.09972              10.22     ML         2.9          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-02-16 08:43:11       38.05611              37.905   3.02       ML         1.0          Doğanşehir (Malatya)  

2024-02-16 08:32:09       37.66944              26.75889              12.4       ML         1.9          Ege Denizi - [37.45 km] Söke (Aydın)     

2024-02-16 08:25:24       37.6225                35.52472              6.34       ML         1.5          Aladağ (Adana)               

2024-02-16 08:25:22       40.94194              37.97889              14.29     ML         1.8          Altınordu (Ordu)            

2024-02-16 08:19:34       39.55722              26.14083              7.05       ML         1.2          Ayvacık (Çanakkale)      

2024-02-16 07:51:49       38.02583              37.33472              7.0          ML         3.0          Nurhak (Kahramanmaraş)         

2024-02-16 07:49:53       38.25167              37.40528              7.0          ML         1.0          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-02-16 07:47:05       38.07139              38.405   6.86       ML         0.9          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-02-16 07:41:49       37.41556              43.98222              7.07       ML         1.0          Yüksekova (Hakkari)     

2024-02-16 07:39:00       37.77472              36.58694              6.99       ML         1.3          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-02-16 07:30:15       38.06528              37.5775                7.05       ML         1.3          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-02-16 07:30:09       39.23694              27.80389              7.0          ML         1.5          Kırkağaç (Manisa)          

2024-02-16 07:29:00       38.23889              37.83583              8.09       ML         1.3          Doğanşehir (Malatya)  

2024-02-16 07:21:37       38.6225                36.18694              7.0          ML         1.5          Pınarbaşı (Kayseri)         

2024-02-16 07:11:57       40.27222              27.03417              5.51       ML         2.7          Biga (Çanakkale)             

2024-02-16 07:06:14       40.28639              27.03861              3.78       ML         1.3          Biga (Çanakkale)             

2024-02-16 06:57:25       35.58556              27.78528              7.27       ML         2.0          Akdeniz - [119.71 km] Marmaris (Muğla)               

2024-02-16 06:54:07       38.27278              37.80028              8.09       MW       4.1          Akçadağ (Malatya)        

2024-02-16 06:45:46       38.26194              38.16917              7.0          ML         1.1          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-16 06:45:04       37.60194              36.13333              4.73       ML         1.3          Sumbas (Osmaniye)     

2024-02-16 06:38:40       37.14194              28.615   3.19       ML         1.0          Ula (Muğla)       

2024-02-16 06:36:02       40.27278              27.04444              7.0          ML         1.6          Biga (Çanakkale)             

2024-02-16 06:32:07       40.59611              27.65667              13.05     ML         2.0          Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir)          

2024-02-16 06:28:30       38.45139              39.18333              7.09       ML         0.8          Sivrice (Elazığ)  

2024-02-16 06:24:55       38.57306              41.39833              7.5          ML         2.1          Merkez (Muş) 

2024-02-16 06:23:51       38.81167              37.42139              15.21     ML         1.3          Gürün (Sivas)   

2024-02-16 06:23:01       40.3025                27.01806              6.97       ML         1.3          Biga (Çanakkale)             

2024-02-16 06:18:27       40.20667              26.96694              6.91       ML         1.3          Biga (Çanakkale)             

2024-02-16 06:16:54       37.13444              29.34556              7.91       ML         1.0          Çameli (Denizli)               

2024-02-16 06:15:46       40.28083              27.01833              7.13       ML         1.3          Biga (Çanakkale)             

2024-02-16 06:13:04       37.40972              44.02194              7.03       ML         1.3          Yüksekova (Hakkari)     

2024-02-16 06:06:03       38.11194              38.42167              7.0          ML         1.0          Sincik (Adıyaman)          

2024-02-16 06:01:05       36.81861              28.96694              7.0          ML         1.5          Dalaman (Muğla)           

2024-02-16 05:54:42       37.13444              28.6025                7.0          ML         1.1          Ula (Muğla)       

2024-02-16 05:53:24       40.24306              26.99     7.89       ML         1.7          Biga (Çanakkale)             

2024-02-16 05:41:42       39.18194              40.19028              5.86       ML         1.0          Yayladere (Bingöl)         

2024-02-16 05:35:59       38.07889              36.60861              6.89       ML         1.1          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-02-16 05:35:30       40.29917              27.02556              7.07       ML         1.4          Biga (Çanakkale)             

2024-02-16 05:34:37       40.23917              27.83333              7.01       ML         2.0          Bandırma (Balıkesir)      

2024-02-16 05:27:16       37.35028              37.05333              7.0          ML         1.2          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-02-16 05:20:14       37.64333              36.2075                7.0          ML         1.0          Kadirli (Osmaniye)         

2024-02-16 05:19:02       38.15611              38.56083              7.0          ML         1.2          Battalgazi (Malatya)      

2024-02-16 05:17:44       40.27611              27.03833              4.42       ML         2.0          Biga (Çanakkale)             

2024-02-16 05:13:14       38.35361              37.57056              6.96       ML         1.1          Darende (Malatya)        

2024-02-16 05:12:40       40.28389              27.05667              7.0          ML         1.6          Biga (Çanakkale)             

2024-02-16 05:06:36       38.40861              37.47889              7.01       ML         1.4          Darende (Malatya)        

2024-02-16 05:03:17       40.27583              27.02389              6.9          ML         1.3          Kozçeşme Göleti - [01.21 km] Biga (Çanakkale)      

2024-02-16 04:57:08       40.27889              27.02972              4.65       ML         1.8          Biga (Çanakkale)             

2024-02-16 04:54:56       40.27944              27.01917              6.28       ML         3.0          Biga (Çanakkale)             

2024-02-16 04:54:13       40.20389              26.98278              7.0          ML         1.4          Biga (Çanakkale)             

2024-02-16 04:53:58       40.29111              27.03417              7.0          ML         1.3          Biga (Çanakkale)             

2024-02-16 04:48:28       40.29417              27.05056              7.33       ML         1.3          Biga (Çanakkale)             

2024-02-16 04:48:19       40.29111              27.00639              6.95       ML         1.0          Biga (Çanakkale)             

2024-02-16 04:46:52       40.25972              27.01417              8.27       ML         1.4          Biga (Çanakkale)             

2024-02-16 04:43:43       40.29389              27.04306              7.0          ML         1.5          Biga (Çanakkale)             

2024-02-16 04:42:47       38.4275                41.90417              6.53       ML         1.4          Mutki (Bitlis)     

2024-02-16 04:42:34       38.30806              37.84611              12.61     ML         1.1          Akçadağ (Malatya)        

2024-02-16 04:39:24       40.28611              27.04083              6.0          ML         1.7          Biga (Çanakkale)             

2024-02-16 04:38:33       38.42333              41.89417              6.99       ML         1.5          Mutki (Bitlis)     

2024-02-16 04:38:20       40.28361              27.03361              8.5          ML         1.6          Biga (Çanakkale)             

2024-02-16 04:34:04       38.27889              38.74417              10.05     ML         1.3          Pütürge (Malatya)         

2024-02-16 04:31:02       40.28722              27.03389              6.97       ML         1.5          Biga (Çanakkale)             

2024-02-16 04:29:04       40.2825                27.04306              5.46       ML         1.5          Biga (Çanakkale)             

2024-02-16 04:23:21       40.29056              27.02     7.04       ML         1.3          Biga (Çanakkale)             

2024-02-16 04:19:37       40.27833              27.04083              4.86       ML         1.5          Biga (Çanakkale)             

2024-02-16 04:16:28       40.275   27.04306              6.59       ML         1.7          Biga (Çanakkale)             

2024-02-16 04:16:14       40.28972              27.02639              7.05       ML         1.2          Biga (Çanakkale)             

2024-02-16 04:13:54       40.27056              27.03611              6.33       ML         1.9          Biga (Çanakkale)             

2024-02-16 04:11:56       40.28056              27.04361              7.0          ML         1.5          Biga (Çanakkale)             

2024-02-16 04:10:55       40.28611              27.04917              6.99       ML         1.6          Biga (Çanakkale)             

2024-02-16 04:10:17       40.28222              27.03889              7.0          ML         2.1          Biga (Çanakkale)             

2024-02-16 04:08:44       37.81778              36.16667              7.0          ML         1.7          Saimbeyli (Adana)         

2024-02-16 04:06:53       40.28278              27.03778              5.94       ML         2.2          Biga (Çanakkale)             

2024-02-16 04:05:09       39.81778              38.95611              14.2       ML         1.6          Refahiye (Erzincan)       

2024-02-16 03:54:48       38.33083              37.31028              3.45       ML         1.2          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-02-16 03:52:14       39.23361              27.81972              5.7          ML         1.5          Kırkağaç (Manisa)          

2024-02-16 03:49:28       36.10167              36.04917              5.9          ML         1.7          Samandağ (Hatay)         

2024-02-16 03:48:58       40.27583              27.04167              7.0          ML         1.6          Biga (Çanakkale)             

2024-02-16 03:47:28       38.22611              37.27194              6.84       ML         1.0          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-02-16 03:39:55       36.10194              28.5       28.17     ML         1.7          Akdeniz - [68.47 km] Marmaris (Muğla)              

2024-02-16 03:37:44       38.20361              38.09639              7.0          ML         0.9          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-16 03:28:54       40.17056              31.78278              7.0          ML         2.2          Beypazarı (Ankara)        

2024-02-16 03:15:44       38.35361              37.59889              7.01       ML         1.3          Akçadağ (Malatya)        

2024-02-16 02:28:31       36.89111              28.14028              62.14     ML         2.2          Marmaris (Muğla)          

2024-02-16 02:16:40       37.85056              27.02972              7.0          ML         1.3          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.76 km] Kuşadası (Aydın)            

2024-02-16 02:12:04       38.385   39.175   6.84       ML         0.7          Sivrice (Elazığ)  

2024-02-16 02:05:26       37.75917              36.38194              7.0          ML         1.3          Andırın (Kahramanmaraş)          

2024-02-16 01:56:59       37.76639              36.30722              7.0          ML         1.3          Andırın (Kahramanmaraş)          

2024-02-16 01:54:33       38.86861              37.33361              4.34       ML         1.1          Gürün (Sivas)