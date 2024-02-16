En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 16 Şubat 2024 son dakika depremler

Deprem, yer sarsıntısı, seizma veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen, meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Depremin büyüklüğü Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı büyüklükteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü büyüklükteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvveti üzerinde etkilidir, bu sebepten yeryüzüne yakın noktalarda gerçekleşen depremler daha çok hasara neden olmaktadır.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 16 Şubat son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.02.16 09:49:58 37.0570 28.2962 7.8 -.- 1.9 -.- KUYUCAK-(MUGLA) İlksel

2024.02.16 09:40:29 39.1598 36.8377 7.8 -.- 1.6 -.- TASLIHOYUK-ALTINYAYLA (SIVAS) İlksel

2024.02.16 08:51:36 37.5432 37.1035 5.0 -.- 2.8 -.- ELMALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.16 08:32:08 37.6192 26.7355 9.9 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.16 08:25:23 37.5765 35.4987 9.7 -.- 1.3 -.- KARAHAN-ALADAG (ADANA) İlksel

2024.02.16 07:51:48 38.0395 37.3373 2.3 -.- 2.8 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.16 07:38:59 37.7340 36.5248 12.7 -.- 1.0 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.16 07:30:14 38.0330 37.5377 5.0 -.- 1.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.16 07:28:59 38.2725 37.8008 18.7 -.- 1.3 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2024.02.16 07:21:37 38.6123 36.1005 6.9 -.- 1.3 -.- KAVLAKLAR-PINARBASI (KAYSERI) İlksel

2024.02.16 07:11:56 40.2778 27.0412 11.8 -.- 2.8 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 07:06:13 40.2818 27.0372 14.3 -.- 1.2 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 06:57:25 35.6252 27.7460 1.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2024.02.16 06:54:07 38.2688 37.7808 3.8 -.- 3.9 4.1 CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2024.02.16 06:45:05 37.6375 36.1053 14.2 -.- 0.9 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2024.02.16 06:36:02 40.2750 27.0230 9.8 -.- 1.8 -.- KOZCESME-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 06:32:07 40.5947 27.6967 4.6 -.- 2.0 -.- ASMALI-MARMARA (BALIKESIR) İlksel

2024.02.16 06:24:54 38.5610 41.4015 7.5 -.- 2.4 -.- INARDI-(MUS) İlksel

2024.02.16 06:23:51 38.7960 37.4247 11.0 -.- 1.3 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.02.16 06:23:00 40.2647 27.1020 18.8 -.- 1.1 -.- GUNDOGDU-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 06:18:23 40.2960 27.0458 25.6 -.- 1.0 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 06:15:43 40.3125 27.0907 22.1 -.- 1.2 -.- BALIKLICESME-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 06:01:04 36.8242 29.0065 8.7 -.- 1.4 -.- KARACAOREN-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2024.02.16 05:54:42 37.1337 28.6370 5.4 -.- 1.0 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel

2024.02.16 05:53:23 40.2932 27.0227 11.2 -.- 1.3 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 05:35:30 40.2870 27.0302 9.1 -.- 1.7 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 05:34:38 40.2298 27.8628 4.3 -.- 1.8 -.- CEPNI-BANDIRMA (BALIKESIR) İlksel

2024.02.16 05:27:15 37.3593 37.0797 6.4 -.- 1.2 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.16 05:18:48 37.9225 36.5337 18.9 -.- 1.1 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.16 05:17:43 40.2818 27.0275 11.4 -.- 2.0 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 05:13:18 38.6068 37.3673 3.6 -.- 1.1 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.02.16 05:12:39 40.2993 27.0447 14.4 -.- 1.2 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 05:06:38 38.5018 37.4278 5.5 -.- 1.5 -.- BASDIREK-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.02.16 05:03:15 40.3122 27.0647 16.2 -.- 1.4 -.- CINARDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 04:57:08 40.2732 27.0217 4.2 -.- 2.2 -.- KOZCESME-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 04:54:55 40.2775 27.0262 5.3 -.- 3.3 3.0 KOZCESME-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 04:53:57 40.2787 27.0442 19.1 -.- 1.6 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 04:48:22 40.3398 27.0028 5.0 -.- 1.3 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 04:46:51 40.2842 27.0365 8.9 -.- 1.0 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 04:43:42 40.3030 27.0285 12.0 -.- 1.4 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 04:42:45 38.4553 41.7298 8.2 -.- 1.4 -.- ERLER-MUTKI (BITLIS) İlksel

2024.02.16 04:39:23 40.2830 27.0263 12.4 -.- 1.4 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 04:38:32 38.3633 41.9337 10.6 -.- 1.6 -.- AYDEMIR-MUTKI (BITLIS) İlksel

2024.02.16 04:38:20 40.2877 27.0215 11.4 -.- 1.5 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 04:34:03 38.2872 38.7628 5.7 -.- 1.3 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2024.02.16 04:31:02 40.2820 27.0207 8.1 -.- 1.4 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 04:29:04 40.2837 27.0065 7.7 -.- 1.8 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 04:23:21 40.2958 27.0190 6.9 -.- 1.2 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 04:19:36 40.2872 27.0348 12.3 -.- 1.5 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 04:16:28 40.2697 27.0213 9.5 -.- 1.6 -.- KOZCESME-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 04:16:13 40.2765 27.0230 11.3 -.- 1.4 -.- KOZCESME-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 04:13:53 40.2795 27.0180 10.2 -.- 1.9 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 04:11:55 40.2873 27.0307 9.1 -.- 1.3 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 04:10:54 40.2770 27.0265 8.6 -.- 1.9 -.- KOZCESME-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 04:10:16 40.2760 27.0248 10.3 -.- 2.3 -.- KOZCESME-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 04:08:44 37.8508 36.2233 5.4 -.- 1.6 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2024.02.16 04:06:53 40.2793 27.0363 9.8 -.- 2.6 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 04:05:09 39.7732 38.9373 10.9 -.- 1.7 -.- AGMUSA-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel

2024.02.16 03:54:46 38.3260 37.3440 7.7 -.- 1.1 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.16 03:52:13 39.2352 27.7685 4.1 -.- 1.5 -.- TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA) İlksel

2024.02.16 03:49:28 36.1010 36.0748 5.1 -.- 1.3 -.- AKNEHIR-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2024.02.16 03:48:58 40.2897 27.0303 9.1 -.- 1.6 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.16 03:39:53 36.0350 28.4008 24.9 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2024.02.16 03:28:56 40.0750 31.5453 26.0 -.- 2.5 -.- DAVUTOGLAN-NALLIHAN (ANKARA) İlksel

2024.02.16 03:15:42 38.1983 37.6643 1.0 -.- 1.3 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.16 02:28:31 36.9302 28.1425 60.0 -.- 2.1 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2024.02.16 01:56:58 37.7830 36.4547 15.8 -.- 1.2 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.16 01:54:34 38.8008 37.4463 7.8 -.- 0.8 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.02.16 01:49:21 42.0218 24.9182 5.0 -.- 3.3 3.4 BULGARISTAN İlksel

2024.02.16 01:39:26 38.8680 26.3392 4.6 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.16 01:36:29 37.0838 28.4177 3.7 -.- 3.0 3.1 YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2024.02.16 01:35:22 35.6962 25.4955 19.6 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.02.16 01:35:12 38.1275 36.5962 8.7 -.- 0.7 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.16 01:29:35 38.7712 28.9128 7.9 -.- 1.9 -.- CINAN-SELENDI (MANISA) İlksel

2024.02.16 01:28:43 37.8407 27.1792 5.2 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.16 01:07:49 38.8673 37.4048 7.2 -.- 2.2 -.- KARADORUK-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.02.16 00:47:44 37.0782 28.3097 10.0 -.- 1.2 -.- KUYUCAK-(MUGLA) İlksel

2024.02.16 00:17:52 38.6230 36.1333 7.8 -.- 1.6 -.- SACLI-PINARBASI (KAYSERI) İlksel

2024.02.16 00:16:19 38.6170 36.1318 1.7 -.- 1.4 -.- SACLI-PINARBASI (KAYSERI) İlksel

AFAD 16 Şubat son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-02-16 10:13:11 38.25528 37.78833 7.53 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)

2024-02-16 10:08:18 38.13472 38.55417 7.0 ML 1.3 Sincik (Adıyaman)

2024-02-16 10:02:27 38.25528 38.74611 6.25 ML 0.7 Pütürge (Malatya)

2024-02-16 09:49:57 37.04222 28.33722 7.0 ML 1.6 Ula (Muğla)

2024-02-16 09:45:35 38.2125 38.11972 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)

2024-02-16 09:40:36 38.26722 37.81611 10.51 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)

2024-02-16 09:36:26 37.63361 29.17444 7.0 ML 1.1 Tavas (Denizli)

2024-02-16 09:25:39 38.2525 37.7775 7.0 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)

2024-02-16 09:16:06 38.40083 37.47139 7.0 ML 1.4 Darende (Malatya)

2024-02-16 09:13:50 38.26222 38.66167 13.85 ML 1.1 Pütürge (Malatya)

2024-02-16 08:51:36 37.535 37.09972 10.22 ML 2.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-02-16 08:43:11 38.05611 37.905 3.02 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)

2024-02-16 08:32:09 37.66944 26.75889 12.4 ML 1.9 Ege Denizi - [37.45 km] Söke (Aydın)

2024-02-16 08:25:24 37.6225 35.52472 6.34 ML 1.5 Aladağ (Adana)

2024-02-16 08:25:22 40.94194 37.97889 14.29 ML 1.8 Altınordu (Ordu)

2024-02-16 08:19:34 39.55722 26.14083 7.05 ML 1.2 Ayvacık (Çanakkale)

2024-02-16 07:51:49 38.02583 37.33472 7.0 ML 3.0 Nurhak (Kahramanmaraş)

2024-02-16 07:49:53 38.25167 37.40528 7.0 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-02-16 07:47:05 38.07139 38.405 6.86 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman)

2024-02-16 07:41:49 37.41556 43.98222 7.07 ML 1.0 Yüksekova (Hakkari)

2024-02-16 07:39:00 37.77472 36.58694 6.99 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2024-02-16 07:30:15 38.06528 37.5775 7.05 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-02-16 07:30:09 39.23694 27.80389 7.0 ML 1.5 Kırkağaç (Manisa)

2024-02-16 07:29:00 38.23889 37.83583 8.09 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)

2024-02-16 07:21:37 38.6225 36.18694 7.0 ML 1.5 Pınarbaşı (Kayseri)

2024-02-16 07:11:57 40.27222 27.03417 5.51 ML 2.7 Biga (Çanakkale)

2024-02-16 07:06:14 40.28639 27.03861 3.78 ML 1.3 Biga (Çanakkale)

2024-02-16 06:57:25 35.58556 27.78528 7.27 ML 2.0 Akdeniz - [119.71 km] Marmaris (Muğla)

2024-02-16 06:54:07 38.27278 37.80028 8.09 MW 4.1 Akçadağ (Malatya)

2024-02-16 06:45:46 38.26194 38.16917 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)

2024-02-16 06:45:04 37.60194 36.13333 4.73 ML 1.3 Sumbas (Osmaniye)

2024-02-16 06:38:40 37.14194 28.615 3.19 ML 1.0 Ula (Muğla)

2024-02-16 06:36:02 40.27278 27.04444 7.0 ML 1.6 Biga (Çanakkale)

2024-02-16 06:32:07 40.59611 27.65667 13.05 ML 2.0 Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir)

2024-02-16 06:28:30 38.45139 39.18333 7.09 ML 0.8 Sivrice (Elazığ)

2024-02-16 06:24:55 38.57306 41.39833 7.5 ML 2.1 Merkez (Muş)

2024-02-16 06:23:51 38.81167 37.42139 15.21 ML 1.3 Gürün (Sivas)

2024-02-16 06:23:01 40.3025 27.01806 6.97 ML 1.3 Biga (Çanakkale)

2024-02-16 06:18:27 40.20667 26.96694 6.91 ML 1.3 Biga (Çanakkale)

2024-02-16 06:16:54 37.13444 29.34556 7.91 ML 1.0 Çameli (Denizli)

2024-02-16 06:15:46 40.28083 27.01833 7.13 ML 1.3 Biga (Çanakkale)

2024-02-16 06:13:04 37.40972 44.02194 7.03 ML 1.3 Yüksekova (Hakkari)

2024-02-16 06:06:03 38.11194 38.42167 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)

2024-02-16 06:01:05 36.81861 28.96694 7.0 ML 1.5 Dalaman (Muğla)

2024-02-16 05:54:42 37.13444 28.6025 7.0 ML 1.1 Ula (Muğla)

2024-02-16 05:53:24 40.24306 26.99 7.89 ML 1.7 Biga (Çanakkale)

2024-02-16 05:41:42 39.18194 40.19028 5.86 ML 1.0 Yayladere (Bingöl)

2024-02-16 05:35:59 38.07889 36.60861 6.89 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-02-16 05:35:30 40.29917 27.02556 7.07 ML 1.4 Biga (Çanakkale)

2024-02-16 05:34:37 40.23917 27.83333 7.01 ML 2.0 Bandırma (Balıkesir)

2024-02-16 05:27:16 37.35028 37.05333 7.0 ML 1.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-02-16 05:20:14 37.64333 36.2075 7.0 ML 1.0 Kadirli (Osmaniye)

2024-02-16 05:19:02 38.15611 38.56083 7.0 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)

2024-02-16 05:17:44 40.27611 27.03833 4.42 ML 2.0 Biga (Çanakkale)

2024-02-16 05:13:14 38.35361 37.57056 6.96 ML 1.1 Darende (Malatya)

2024-02-16 05:12:40 40.28389 27.05667 7.0 ML 1.6 Biga (Çanakkale)

2024-02-16 05:06:36 38.40861 37.47889 7.01 ML 1.4 Darende (Malatya)

2024-02-16 05:03:17 40.27583 27.02389 6.9 ML 1.3 Kozçeşme Göleti - [01.21 km] Biga (Çanakkale)

2024-02-16 04:57:08 40.27889 27.02972 4.65 ML 1.8 Biga (Çanakkale)

2024-02-16 04:54:56 40.27944 27.01917 6.28 ML 3.0 Biga (Çanakkale)

2024-02-16 04:54:13 40.20389 26.98278 7.0 ML 1.4 Biga (Çanakkale)

2024-02-16 04:53:58 40.29111 27.03417 7.0 ML 1.3 Biga (Çanakkale)

2024-02-16 04:48:28 40.29417 27.05056 7.33 ML 1.3 Biga (Çanakkale)

2024-02-16 04:48:19 40.29111 27.00639 6.95 ML 1.0 Biga (Çanakkale)

2024-02-16 04:46:52 40.25972 27.01417 8.27 ML 1.4 Biga (Çanakkale)

2024-02-16 04:43:43 40.29389 27.04306 7.0 ML 1.5 Biga (Çanakkale)

2024-02-16 04:42:47 38.4275 41.90417 6.53 ML 1.4 Mutki (Bitlis)

2024-02-16 04:42:34 38.30806 37.84611 12.61 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)

2024-02-16 04:39:24 40.28611 27.04083 6.0 ML 1.7 Biga (Çanakkale)

2024-02-16 04:38:33 38.42333 41.89417 6.99 ML 1.5 Mutki (Bitlis)

2024-02-16 04:38:20 40.28361 27.03361 8.5 ML 1.6 Biga (Çanakkale)

2024-02-16 04:34:04 38.27889 38.74417 10.05 ML 1.3 Pütürge (Malatya)

2024-02-16 04:31:02 40.28722 27.03389 6.97 ML 1.5 Biga (Çanakkale)

2024-02-16 04:29:04 40.2825 27.04306 5.46 ML 1.5 Biga (Çanakkale)

2024-02-16 04:23:21 40.29056 27.02 7.04 ML 1.3 Biga (Çanakkale)

2024-02-16 04:19:37 40.27833 27.04083 4.86 ML 1.5 Biga (Çanakkale)

2024-02-16 04:16:28 40.275 27.04306 6.59 ML 1.7 Biga (Çanakkale)

2024-02-16 04:16:14 40.28972 27.02639 7.05 ML 1.2 Biga (Çanakkale)

2024-02-16 04:13:54 40.27056 27.03611 6.33 ML 1.9 Biga (Çanakkale)

2024-02-16 04:11:56 40.28056 27.04361 7.0 ML 1.5 Biga (Çanakkale)

2024-02-16 04:10:55 40.28611 27.04917 6.99 ML 1.6 Biga (Çanakkale)

2024-02-16 04:10:17 40.28222 27.03889 7.0 ML 2.1 Biga (Çanakkale)

2024-02-16 04:08:44 37.81778 36.16667 7.0 ML 1.7 Saimbeyli (Adana)

2024-02-16 04:06:53 40.28278 27.03778 5.94 ML 2.2 Biga (Çanakkale)

2024-02-16 04:05:09 39.81778 38.95611 14.2 ML 1.6 Refahiye (Erzincan)

2024-02-16 03:54:48 38.33083 37.31028 3.45 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-02-16 03:52:14 39.23361 27.81972 5.7 ML 1.5 Kırkağaç (Manisa)

2024-02-16 03:49:28 36.10167 36.04917 5.9 ML 1.7 Samandağ (Hatay)

2024-02-16 03:48:58 40.27583 27.04167 7.0 ML 1.6 Biga (Çanakkale)

2024-02-16 03:47:28 38.22611 37.27194 6.84 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-02-16 03:39:55 36.10194 28.5 28.17 ML 1.7 Akdeniz - [68.47 km] Marmaris (Muğla)

2024-02-16 03:37:44 38.20361 38.09639 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)

2024-02-16 03:28:54 40.17056 31.78278 7.0 ML 2.2 Beypazarı (Ankara)

2024-02-16 03:15:44 38.35361 37.59889 7.01 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)

2024-02-16 02:28:31 36.89111 28.14028 62.14 ML 2.2 Marmaris (Muğla)

2024-02-16 02:16:40 37.85056 27.02972 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.76 km] Kuşadası (Aydın)

2024-02-16 02:12:04 38.385 39.175 6.84 ML 0.7 Sivrice (Elazığ)

2024-02-16 02:05:26 37.75917 36.38194 7.0 ML 1.3 Andırın (Kahramanmaraş)

2024-02-16 01:56:59 37.76639 36.30722 7.0 ML 1.3 Andırın (Kahramanmaraş)

2024-02-16 01:54:33 38.86861 37.33361 4.34 ML 1.1 Gürün (Sivas)