En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 24 Şubat 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 24 Şubat 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 24 Şubat tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 24 Şubat son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.02.24 12:56:54 37.8828 26.9357 2.7 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.24 12:19:40 38.1330 36.9490 5.3 -.- 2.0 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.24 11:40:15 38.4083 44.9770 1.8 -.- 2.5 -.- IRAN İlksel
2024.02.24 11:24:24 38.1512 38.3453 5.0 -.- 1.8 -.- ORTAKOY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.02.24 11:11:56 36.3928 36.0727 8.4 -.- 1.4 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY) İlksel
2024.02.24 11:10:44 38.5090 37.3163 6.7 -.- 1.8 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.02.24 10:51:34 35.1010 22.8955 18.7 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.02.24 10:46:32 37.0907 28.3392 5.4 -.- 2.6 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2024.02.24 10:22:50 38.3410 38.2882 5.8 -.- 2.2 -.- MALATYA İlksel
2024.02.24 09:40:07 38.6022 37.3108 23.1 -.- 1.2 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.02.24 09:33:15 39.0988 27.5718 0.0 -.- 2.0 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel
2024.02.24 09:06:54 38.3952 25.9930 5.0 -.- 2.3 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.24 08:47:34 38.0150 30.7803 5.2 -.- 1.4 -.- BARLA-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel
2024.02.24 08:35:17 38.3160 38.1740 0.0 -.- 2.1 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
2024.02.24 08:00:18 37.5303 37.2847 3.9 -.- 1.8 -.- TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.24 07:07:50 35.7233 28.6283 15.1 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.02.24 07:01:42 38.3215 38.2510 5.4 -.- 2.1 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.02.24 06:53:33 40.5665 36.4953 2.2 -.- 1.6 -.- GOLONU-ERBAA (TOKAT) İlksel
2024.02.24 06:43:01 38.4173 37.5195 7.6 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.02.24 06:39:14 38.0538 37.7278 14.3 -.- 1.0 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.02.24 06:20:53 34.5182 24.1398 17.3 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.02.24 05:59:12 37.7737 36.5143 5.0 -.- 1.2 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.24 05:58:30 35.0138 23.8053 5.0 -.- 1.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.02.24 05:39:41 37.6678 35.4025 19.3 -.- 1.4 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.02.24 04:58:37 37.9357 36.2693 5.7 -.- 1.6 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.24 04:45:23 38.0895 37.7100 9.4 -.- 1.7 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.02.24 04:44:36 38.1382 36.7303 7.6 -.- 1.5 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.24 04:43:12 37.7113 35.4225 5.3 -.- 1.6 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.02.24 04:40:10 38.1455 36.8875 13.5 -.- 1.4 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.24 04:34:46 37.2777 36.9753 8.6 -.- 2.0 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.02.24 04:30:37 38.0428 37.5415 7.3 -.- 2.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.24 03:54:55 38.5560 37.2855 11.4 -.- 1.5 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.24 03:51:27 34.9005 26.0890 8.7 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.02.24 02:48:34 40.4742 29.2025 8.5 -.- 2.4 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2024.02.24 02:15:27 36.0297 36.9428 29.6 -.- 1.5 -.- SURIYE İlksel
2024.02.24 01:42:21 37.2107 35.9738 14.8 -.- 2.4 -.- IRMAKLI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.02.24 01:37:03 38.4350 27.6400 13.1 -.- 1.2 -.- SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2024.02.24 01:21:14 38.4415 37.3137 5.0 -.- 1.2 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.24 00:35:45 40.2762 27.0423 11.6 -.- 1.7 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.24 00:31:39 37.9648 27.1455 5.9 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.24 00:10:21 37.1522 36.9282 5.7 -.- 1.5 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
AFAD 24 Şubat son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-02-24 11:40:14 38.52083 44.96028 6.98 ML 2.1 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [50.39 km] Başkale (Van)
2024-02-24 11:24:25 38.06333 38.38444 11.31 ML 2.0 Çelikhan (Adıyaman)
2024-02-24 11:10:44 38.45361 37.29306 10.49 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-02-24 10:46:32 37.10278 28.33111 7.0 ML 2.4 Menteşe (Muğla)
2024-02-24 10:46:20 41.1575 43.89222 6.65 ML 1.8 Shirak (Ermenistan) - [31.70 km] Akyaka (Kars)
2024-02-24 10:22:51 38.29 38.2675 9.79 ML 2.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-02-24 09:33:15 39.07222 27.53556 6.95 ML 1.6 Soma (Manisa)
2024-02-24 09:06:56 38.45833 26.17639 7.29 ML 2.2 Ege Denizi - [14.47 km] Çeşme (İzmir)
2024-02-24 08:35:17 38.25639 38.13333 7.01 ML 2.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-02-24 08:00:17 37.55028 37.27472 10.16 ML 2.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-02-24 07:07:49 35.75667 28.50389 6.88 ML 1.9 Akdeniz - [93.42 km] Kaş (Antalya)
2024-02-24 07:01:42 38.29222 38.22167 11.71 ML 2.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-02-24 06:53:33 40.5725 36.47444 7.01 ML 1.3 Erbaa (Tokat)
2024-02-24 06:43:00 38.40528 37.53889 6.99 ML 1.6 Darende (Malatya)
2024-02-24 06:39:12 37.99639 37.64139 7.57 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2024-02-24 05:39:41 37.65583 35.40056 6.86 ML 1.5 Aladağ (Adana)
2024-02-24 04:58:37 37.88944 36.20611 5.39 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)
2024-02-24 04:45:23 38.09028 37.74083 7.01 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)
2024-02-24 04:43:12 37.68778 35.3825 6.88 ML 1.6 Aladağ (Adana)
2024-02-24 04:40:10 38.14861 36.83194 6.99 ML 1.4 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-02-24 04:34:46 37.26667 36.98361 10.75 ML 2.1 Nurdağı (Gaziantep)
2024-02-24 04:30:37 38.02417 37.50972 7.0 ML 2.1 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-02-24 02:48:33 40.47972 29.18528 7.0 ML 2.2 Gemlik (Bursa)
2024-02-24 01:42:20 37.225 35.93917 7.0 ML 2.5 Kadirli (Osmaniye)
2024-02-24 01:37:02 38.46111 27.5925 7.0 ML 1.1 Kemalpaşa (İzmir)
2024-02-24 00:35:44 40.27917 27.03472 7.02 ML 1.6 Biga (Çanakkale)
2024-02-24 00:31:39 37.97306 27.1375 8.9 ML 1.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.82 km] Menderes (İzmir)
2024-02-24 00:10:20 37.155 36.92667 7.01 ML 1.6 Nurdağı (Gaziantep)