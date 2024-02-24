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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 24 Şubat 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 24 Şubat 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 24 Şubat tarihli son depremler listesi...

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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 24 Şubat 2024 son dakika depremler
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Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 24 Şubat son depremler listesi

Tarih       Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

 2024.02.24 12:56:54  37.8828   26.9357        2.7      -.-  2.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.24 12:19:40  38.1330   36.9490        5.3      -.-  2.0  -.-   TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.02.24 11:40:15  38.4083   44.9770        1.8      -.-  2.5  -.-   IRAN                                              İlksel

2024.02.24 11:24:24  38.1512   38.3453        5.0      -.-  1.8  -.-   ORTAKOY-YESILYURT (MALATYA)                       İlksel

2024.02.24 11:11:56  36.3928   36.0727        8.4      -.-  1.4  -.-   CERCIKAYA-BELEN (HATAY)                           İlksel

2024.02.24 11:10:44  38.5090   37.3163        6.7      -.-  1.8  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.02.24 10:51:34  35.1010   22.8955       18.7      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.02.24 10:46:32  37.0907   28.3392        5.4      -.-  2.6  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                             İlksel

2024.02.24 10:22:50  38.3410   38.2882        5.8      -.-  2.2  -.-   MALATYA                                           İlksel

2024.02.24 09:40:07  38.6022   37.3108       23.1      -.-  1.2  -.-   KURUDERE-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.02.24 09:33:15  39.0988   27.5718        0.0      -.-  2.0  -.-   ADIL-SOMA (MANISA)                                İlksel

2024.02.24 09:06:54  38.3952   25.9930        5.0      -.-  2.3  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2024.02.24 08:47:34  38.0150   30.7803        5.2      -.-  1.4  -.-   BARLA-EGIRDIR (ISPARTA)                           İlksel

2024.02.24 08:35:17  38.3160   38.1740        0.0      -.-  2.1  -.-   DURULDU-(MALATYA)                                 İlksel

2024.02.24 08:00:18  37.5303   37.2847        3.9      -.-  1.8  -.-   TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.02.24 07:07:50  35.7233   28.6283       15.1      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.02.24 07:01:42  38.3215   38.2510        5.4      -.-  2.1  -.-   BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel

2024.02.24 06:53:33  40.5665   36.4953        2.2      -.-  1.6  -.-   GOLONU-ERBAA (TOKAT)                              İlksel

2024.02.24 06:43:01  38.4173   37.5195        7.6      -.-  1.5  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.02.24 06:39:14  38.0538   37.7278       14.3      -.-  1.0  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

2024.02.24 06:20:53  34.5182   24.1398       17.3      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.02.24 05:59:12  37.7737   36.5143        5.0      -.-  1.2  -.-   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2024.02.24 05:58:30  35.0138   23.8053        5.0      -.-  1.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.02.24 05:39:41  37.6678   35.4025       19.3      -.-  1.4  -.-   KUP-ALADAG (ADANA)                                İlksel

2024.02.24 04:58:37  37.9357   36.2693        5.7      -.-  1.6  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.02.24 04:45:23  38.0895   37.7100        9.4      -.-  1.7  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

2024.02.24 04:44:36  38.1382   36.7303        7.6      -.-  1.5  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.02.24 04:43:12  37.7113   35.4225        5.3      -.-  1.6  -.-   KUP-ALADAG (ADANA)                                İlksel

2024.02.24 04:40:10  38.1455   36.8875       13.5      -.-  1.4  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      İlksel

2024.02.24 04:34:46  37.2777   36.9753        8.6      -.-  2.0  -.-   INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP)                       İlksel

2024.02.24 04:30:37  38.0428   37.5415        7.3      -.-  2.1  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.02.24 03:54:55  38.5560   37.2855       11.4      -.-  1.5  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.02.24 03:51:27  34.9005   26.0890        8.7      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.02.24 02:48:34  40.4742   29.2025        8.5      -.-  2.4  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                         İlksel

2024.02.24 02:15:27  36.0297   36.9428       29.6      -.-  1.5  -.-   SURIYE                                            İlksel

2024.02.24 01:42:21  37.2107   35.9738       14.8      -.-  2.4  -.-   IRMAKLI-CEYHAN (ADANA)                            İlksel

2024.02.24 01:37:03  38.4350   27.6400       13.1      -.-  1.2  -.-   SARILAR-KEMALPASA (IZMIR)                         İlksel

2024.02.24 01:21:14  38.4415   37.3137        5.0      -.-  1.2  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.02.24 00:35:45  40.2762   27.0423       11.6      -.-  1.7  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.24 00:31:39  37.9648   27.1455        5.9      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.24 00:10:21  37.1522   36.9282        5.7      -.-  1.5  -.-   SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel

 AFAD 24 Şubat son depremler listesi

   Tarih            Saat            Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer         

2024-02-24 11:40:14       38.52083              44.96028              6.98       ML         2.1          Khoy, West Azarbaijan (İran) - [50.39 km] Başkale (Van)   

2024-02-24 11:24:25       38.06333              38.38444              11.31     ML         2.0          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-02-24 11:10:44       38.45361              37.29306              10.49     ML         2.0          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-02-24 10:46:32       37.10278              28.33111              7.0          ML         2.4          Menteşe (Muğla)          

2024-02-24 10:46:20       41.1575                43.89222              6.65       ML         1.8          Shirak (Ermenistan) - [31.70 km] Akyaka (Kars)   

2024-02-24 10:22:51       38.29     38.2675                9.79       ML         2.4          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-24 09:33:15       39.07222              27.53556              6.95       ML         1.6          Soma (Manisa)

2024-02-24 09:06:56       38.45833              26.17639              7.29       ML         2.2          Ege Denizi - [14.47 km] Çeşme (İzmir)  

2024-02-24 08:35:17       38.25639              38.13333              7.01       ML         2.3          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-24 08:00:17       37.55028              37.27472              10.16     ML         2.0          Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-02-24 07:07:49       35.75667              28.50389              6.88       ML         1.9          Akdeniz - [93.42 km] Kaş (Antalya)        

2024-02-24 07:01:42       38.29222              38.22167              11.71     ML         2.3          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-24 06:53:33       40.5725                36.47444              7.01       ML         1.3          Erbaa (Tokat)   

2024-02-24 06:43:00       38.40528              37.53889              6.99       ML         1.6          Darende (Malatya)        

2024-02-24 06:39:12       37.99639              37.64139              7.57       ML         1.4          Doğanşehir (Malatya)  

2024-02-24 05:39:41       37.65583              35.40056              6.86       ML         1.5          Aladağ (Adana)               

2024-02-24 04:58:37       37.88944              36.20611              5.39       ML         1.5          Saimbeyli (Adana)         

2024-02-24 04:45:23       38.09028              37.74083              7.01       ML         1.7          Doğanşehir (Malatya)  

2024-02-24 04:43:12       37.68778              35.3825                6.88       ML         1.6          Aladağ (Adana)               

2024-02-24 04:40:10       38.14861              36.83194              6.99       ML         1.4          Afşin (Kahramanmaraş)              

2024-02-24 04:34:46       37.26667              36.98361              10.75     ML         2.1          Nurdağı (Gaziantep)     

2024-02-24 04:30:37       38.02417              37.50972              7.0          ML         2.1          Nurhak (Kahramanmaraş)         

2024-02-24 02:48:33       40.47972              29.18528              7.0          ML         2.2          Gemlik (Bursa)

2024-02-24 01:42:20       37.225   35.93917              7.0          ML         2.5          Kadirli (Osmaniye)         

2024-02-24 01:37:02       38.46111              27.5925                7.0          ML         1.1          Kemalpaşa (İzmir)          

2024-02-24 00:35:44       40.27917              27.03472              7.02       ML         1.6          Biga (Çanakkale)             

2024-02-24 00:31:39       37.97306              27.1375                8.9          ML         1.7          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.82 km] Menderes (İzmir)          

2024-02-24 00:10:20       37.155   36.92667              7.01       ML         1.6          Nurdağı (Gaziantep)