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Erbakan kararı açıkladı: Seçimde herhangi bir ittifak içerisine girmeyeceğiz

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, seçime herhangi bir ittifak içinde girmeyeceklerini ve cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı’nın yaptığı ittifak teklifine olumsuz yanıt verdi.

Erbakan, "Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirdiğimiz çok kapsamlı ve detaylı müzakereler sonucunda 14 Mayıs seçimlerinde herhangi bir ittifak içerisine girmeyeceğiz." dedi.

Erbakan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de cumhurbaşkanı adayı olarak başvurumu gerçekleştireceğim." açıklaması yaptı.

 

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