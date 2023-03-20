Erbakan kararı açıkladı: Seçimde herhangi bir ittifak içerisine girmeyeceğiz

Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı’nın yaptığı ittifak teklifine olumsuz yanıt verdi.

Erbakan, "Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirdiğimiz çok kapsamlı ve detaylı müzakereler sonucunda 14 Mayıs seçimlerinde herhangi bir ittifak içerisine girmeyeceğiz." dedi.

Erbakan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de cumhurbaşkanı adayı olarak başvurumu gerçekleştireceğim." açıklaması yaptı.