Erbakan: Muharrem İnce ilk turda Cumhur İttifakı'nın kazanmasına yol açabilir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Erbakan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Millet İttifakı'na katılmamasını değerlendirdi.

Candaş Tolga Işık'ın TV100'de yayınlanan programına katılan Erbakan, İnce'nin adaylığının Cumhur İttifakı için avantaj olduğunu söyledi.

Erbakan, "Seçimlerin ikinci tura kalma ihtimali ne sizce?" sorusuna, "Muharrem İnce, kendisi devam edecek gibi gözüküyor. Bu aslında Millet İttifakı açısından bir kayıp. Muharrem İnce'nin ittifaka katılmaması seçimlerin ikinci tura kalmasını da sağlayabilir, ilk turda Cumhur İttifakı'nın kazanmasına da yol açabilir. Millet İttifakı'ndan kendisine ciddi tepkiler var. İnce, Millet İttifakı'ndan büyük oranda oy alacak ve Millet İttifakı için bir dezavantaj olacak. İnce'nin ittifaka katılmamasını Cumhur İttifakı açısından daha avantajlı görüyorum. Çok zannetmiyorum AK Parti'den İnce'ye oy geçişkenliği olacağını." cevabını verdi.