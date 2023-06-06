Erdoğan: Enflasyonu tek haneye indireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Kabine'nin ilk toplantısından sonra yaptığı açıklamada hayat pahalılığı ve fahiş fiyatları gündemden kaldıracaklarını belirterek şunları söyledi:

"Şehirleri, ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel açıdan eskiden daha canlı hale getireceğiz.

Yatırım, üretim, ihracat, istihdam e büyümeden taviz vermeden ekonomiyi güçlendireceğiz.

“Seçimler ekonomiye güveni ardırdı”

Hayat pahalılığı ve fahiş fiyatı millet gündeminden çıkarmaya kararlıyız. Açıklanan ilk veriler, bu çabalarda elimizi güçlendiren öncü sinyaller. Seçimlerin istikrardan yana sonuçlanması ekonomiye güveni artırdı.

Mayıs’ta Ekonomik Güven endeksi 1,4 arttı. Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden olan PMI 50’nin üzerine çıktı. Enflasyon Mayıs’ta yüzde 40’ın altına geriledi.

Nasıl daha önce tek haneye indirdiysek, aynısını yine başaracağız. Ülkemize sığınan kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu şekilde dualarını alarak anavatanlarına dönüşünü teşvik edeceğiz. Girişimci, aktif dış politika sürdürerek küresel barışa katkı sağlayacağız."



