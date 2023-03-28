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Erdoğan, Erbakan ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan ile bir araya geldi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya geldi.

Erdoğan saat 16.05'te Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne geldi.

Görüşme sonrası Erbakan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Erbakan, daha sonra Cumhur İttifakı'na katıldıklarını ve seçimde Erdoğan'ı destekleyeceklerini duyurmuştu.

 

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