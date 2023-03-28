Şentop: Recep Tayyip Erdoğan'ın 2. adaylığı söz konusudur

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler yaklaşırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimde aday olup olamayacağı konusundaki tartışma da alevlendi.

Memleket Partisi ve DEVA Partisi, cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan'ın adaylığına itirazda bulundu. İYİ Parti de itirazda bulunacağını açıklamıştı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanının en fazla iki defa seçileceği hususu ilk defa 2007 yılında Anayasamızda yer aldı. 2017'de yapılan değişiklikte de bu hususta bir değişiklik yapılmadı. Dolayısıyla şu anda hepimiz biliyoruz ki ilk olarak 2014 yılında, ikinci kez de 2018 yılında Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilmişti. Cumhurbaşkanlığı makamı sabit olduğuna göre, hala cumhurbaşkanı sıfatını taşıdığına göre bundan sonraki seçimde de üçüncü kez adaylığı söz konusu olacaktır. Anayasa'da da bu çok net bir şekilde ifade edilmiştir."

"Erdoğan’ın adaylığının kabulüne ilişkin kısmının iptali gerekmektedir"

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin de, Erdoğan’ın tekrar cumhurbaşkanı adayı olmasına yönelik YSK'ye itiraz dilekçesi verdiklerini açıkladı.

Şahin şunları kaydetti:

"Daha önce iki kez cumhurbaşkanlığı yapmış olan sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar aday gösterilmesi anayasaya aykırı olduğundan, geçici aday listesinde sayın Erdoğan’ın adaylığının kabulüne ilişkin kısmının iptali gerekmektedir. Sayın Erdoğan’ın yeniden adaylığı Anayasanın 101 maddesinin 2. fıkrasına açıkça aykırıdır. 28 Mart 2023 gazetede yayınlanan geçici aday listesinden sayın Erdoğan’ın çıkartılmasını arz ve talep ediyoruz."

"Bu, yasal olarak mümkün değil"

Memleket Partisi Genel Sekreteri Halil İlker Çelik "Anayasa'mızın 101. maddesinde cumhurbaşkanının 2 dönem seçilebileceği kuralı var. 101. maddenin ikinci fıkrasında 'Bir kimse en fazla 2 defa cumhurbaşkanı seçilebilir.' denilmekte. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'mız üçüncü defa aday oldu. Bu, yasal olarak mümkün değil. Bu nedenle itirazlarımızı sunduk." diye konuştu.

Çelik: Kötü alışkanlıkların depreştiğini göstermektedir

Tartışma devam ederken, AK Parti kanadından da açıklama geldi.

İtirazlara tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Cumhurbaşkanımızın bu seçimlerde yeniden aday olduğunu aylar öncesinden açıklamıştık. Nitekim usulüne uygun şekilde adaylık başvurusu yapılmıştır.

Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda üretilmeye çalışılan sözde tartışma hukuki değil, hukuk dışı yollarla siyasete yön vermeye çalışan kötü alışkanlıkların depreştiğini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Şentop: Hukuki değil tamamen siyasi bir tartışma

Adaylık konusunda son açıklamayı TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptı.

Açıklamasında, "2017 Ocak ayında bu görüşmeler de yapılmış ve orada bunu ön görerek açıkça bir paragrafta komisyon raporuna koymuşuz. Demişiz ki bu kanundan sonra yürürlüğe koyulacaktır. Bu kanun kapsamında 2 kere aday olabilecektir." diyen Şentop, şunları söyledi:

"Anayasa'nın 101. maddesi 30 Nisan 2018'de yürürlüğe girmiştir. Bir kanun hükmü yürürlüğe girdikten sonraki olaylara uygulanır. Öncekilere uygulanmaz. 14 Mayıs'ta yapılacak seçim 2018'den sonra yapılacak 2. seçimdir. Bir kanun hükmünün yürürlüğe girdikten sonra önceki olaylara uygulanması için özel hükümlere ihtiyacı vardır. Böyle bir istisna hükmü yoktur.

Aday olması için istisna bir hükmüne ihtiyacı yok, aday olmaması için istisnai bir hükme ihtiyaç var. Hukukların görüşü her zaman hukuki değildir. Siyasi görüşlerini açıklayabilirler. Hukuki değil tamamen siyasi bir tartışmadır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2. adaylığı söz konusudur."