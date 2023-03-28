Üç partiden Erdoğan'ın adaylığına itiraz

Memleket Partisi Genel Sekreteri Halil İlker Çelik, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulunduklarını bildirdi.

Çelik, YSK Başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, YSK'nin geçici cumhurbaşkanı adayları listesinin Resmi Gazete'de yayımlandığını, bugün itibarıyla da listeye itiraz sürecinin başladığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına Memleket Partisi olarak itirazda bulunduklarını belirten Çelik, "Anayasa'mızın 101. maddesinde cumhurbaşkanının 2 dönem seçilebileceği kuralı var. 101. maddenin ikinci fıkrasında 'Bir kimse en fazla 2 defa cumhurbaşkanı seçilebilir.' denilmekte. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'mız üçüncü defa aday oldu. Bu, yasal olarak mümkün değil. Bu nedenle itirazlarımızı sunduk." diye konuştu.

"Erdoğan’ın adaylığının kabulüne ilişkin kısmın iptali gerekmektedir"

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Erdoğan’ın tekrar cumhurbaşkanı adayı olmasına yönelik YSK'ye itiraz dilekçesi verdiklerini duyurdu.

Şahin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Daha önce iki kez cumhurbaşkanlığı yapmış olan sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar aday gösterilmesi anayasa ya aykırı olduğundan, geçici aday listesinde sayın Erdoğan’ın adaylığının kabulüne ilişkin kısmının iptali gerekmektedir. Sayın Erdoğan’ın yeniden adaylığı Anayasanın 101 maddesinin 2. fıkrasına açıkça aykırıdır. 28 Mart 2023 gazetede yayınlanan geçici aday listesinden sayın Erdoğan’ın çıkartılmasını arz ve talep ediyoruz."

İYİ Parti de itiraz edecek

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Erdoğan'ın seçim için cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi halinde bulunacakları itiraza ilişkin dilekçeyi dün partisinin YSK temsilcisine teslim ettiklerini açıklamıştı.