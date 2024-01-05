Erdoğan: İktidarlarımızın hiçbir döneminde sermaye düşmanlığı yapmadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen 'Ortak Paylaşım Forumu'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

TİSK, 60 yılı aşan tarihi boyunca ülkemizdeki işverenlerin temsilcisi olarak önemli bir görev icra ediyor. Kamu, işçi, işverenden oluşan çalışma hayatımızın 3 ana aktöründen biridir. Konfederasyonumuz ekonomimizin lokomotifleri arasında yer alıyor. Konfederasyonumuz asgari ücret sürecinde de son derece yapıcı bir tavır sergiledi. Rasyonel bir çerçevede görüşmeler yürütüldü. Yüzde 49 artışla 17 bin 2 lira olarak belirlenen asgari ücretin tüm işverenlerimize de hayırlı olmasını diliyorum. Yeni asgari ücretle çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olduk.

"Sermaye düşmanlığı yapmadık"

Bizim ilk ve öncelikli kriterimiz Türkiye'ye ve aziz milletimize hizmettir. Türkiye için çalışan, Türkiye için hayal kuran, Türk ekonomisinin büyümesi için taş üstüne taş koyan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Bu ülkeden kazandığını kendisiyle birlikte bu milletin refahı için sarf eden her yatırımcı için destek olmak asli görevimizdir. 21 yılı geride bırakan iktidarlarımızın hiçbir döneminde sermaye düşmanlığı yapmadık. Bugün bile acı ile hatırlanan 28 Şubat dönemindeki sermayeyi renklere bölen anlayış başta olmak üzere ülkemiz ekonomisine zarar veren hiçbir yaklaşımı kabul etmedik, etmeyeceğiz.

Son dönemde milli bekamızın teminatı olan kardeşliğimize yönelik saldırıların yoğunlaştırıldığına şahit oluyoruz. Net söylüyorum, bu saldırıların en önemli sebepleri Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumadaki kararlılığı ile Filistin davasındaki dik ve tavizsiz duruşudur.

"Bu zehirli tartışmaları süratle geride bırakmamız gerekiyor"

Silahlı kuvvetlerimiz, emniyet birimlerimiz terör örgütlerine nefes aldırmıyor. Tam bağımsız Türkiye ülkümüz Allah'a hamdolsun adım adım gerçeğe dönüşüyor. Eski Türkiye'ye alışık olanların bundan rahatsız olması tabiidir. Küf kokan tartışmaları yeniden piyasaya sürme girişimleri asla masum değildir. Köken, inanç, kıyafet üzerinden ayrıştırmak isteyenlerin amacı milli birlik ve beraberliğimizi dinamitlemektir. İç kalemizi çökertmelerine izin vermeyeceğiz. Bu zehirli tartışmaları süratle geride bırakmamız gerekiyor.

Ekonomi yönetimini emanet ettiğimiz arkadaşlarımıza gereken desteği hep verdik, veriyoruz. Bugün de kendilerine ve politikalarına güvenimiz tamdır.

Gelecek döneme ilişkin yol haritalarımızı belirledik. Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşarak taçlandıracağız. Hedefimize adım adım yürüyoruz. Ekonomide önümüzdeki 5 yıla ait yol haritamızı şekillendirdik. Ekonomi yönetimine ve politikalarına güvenimiz tamdır. Tüm jeopolitik risklere rağmen kararların meyvelerini vermeye başladığını memnuniyetle görüyoruz. Rezervlerimiz güçlendi, yabancı yatırım girişi arttı, kur hareketleri azaldı. Merkez'in toplam rezervi 145.5 milyar doları buldu. İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. Enflasyon meselesinin çözümü için yoğun gayret sarf ediyoruz. 2023 enflasyonumuz 64,8 olarak gerçekleşti. Çekirdek ve manşet enflasyonun son aylardaki düşüş eğilimi OVP ile uyumludur. Enflasyondaki etkiler yılın ikinci yarısında daha net hissedilecektir. Gümrük Birliği'ni güncelleyerek AB ile ticari ilişkilerimizi geliştireceğiz. Hükümetlerimizin alameti farikası olan mali disiplinden taviz vermeyeceğiz. Merkez Bankamızın izlediği politikalarla birlikte finansman maliyetlerinin arttığını görüyoruz. Yatırımı ve ihracatı destekleyici finans imkanları oluşturmanın gayretindeyiz.

Her küresel kriz Türkiye'nin önüne büyüme ve rekabet liginde üst sıralara çıkma konusunda yeni fırsatlar getirmektedir. Ülkemizin risk priminin düşmesi ve reel sektörün uzun vadeli finansmana erişiminin çeşitlenmesi bu doğrultuda ümit verici gelişmelerdir. Ekim ayı verilerine göre istihdamın bir önceki yılın aynı dönemine göre 812 bin artışla 32 milyona ulaşmasıdır. İnşallah bunu koruyacak ve daha da geliştireceğiz. Bizim için en önemli husus vatandaşın evine ekmek götürmesini yaşamasını temin edecek işinin olmasıdır.

Yerel seçim mesajı

Bizim mottomuz yeniden İstanbul. İstanbul'u yeniden inşa ve ihya etmeye mecburuz. Sadece 21 yılda milletimizin asırlık eksikliklerini tamamladık. Elbette bu tarihi dönüşümden çalışma hayatımız da nasibini aldı. Nice reformları hayata geçirdik.

Sadece 21 yılda milletin asırlık eksikliklerini tamamladık. Tarihi dönüşümden çalışma hayatımız da nasibini aldı. Birileri gibi ideolojik sebeplerle işveren karşıtlığı yapmadık. İstihdam sağlayanlara düşmanlık yapmadık. Hukuk politikaları kurulumuz bünyesinde çalışma hayatımıza ilişkin mevzuat dağınıklığının giderilmesi için çalışma yapıyoruz. Bu çerçevede ortaya çıkacak Türk İş Kanunu ile verimliliği artırabileceğimize inanıyorum. İnşallah bu meseleyi Meclis ve kamuoyunun takdirine sunacağız.