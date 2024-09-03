Erdoğan imzaladı: AK Parti'de kongre için düğmeye basıldı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda, partiyi kongreye götürecek kararı imzaladı.

Planlanan kongre takvimine göre, eylül ayının son haftası ya da ekim ayının başında mahalle ve köylerde delege seçimleri olacak. Kasım başında nüfusu 5 binin üzerindeki beldeler ve ilçelerin kongreleri yapılacak. Yeni yılın başında il kongrelerinin yapılması planlanırken, 8. Olağan Büyük Kongre’nin ise mayıs ayında yapılması bekleniyor.