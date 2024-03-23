Erdoğan: Milletin ekmeğine kan doğrayanlara göz açtırmayacağız

Yerel seçime sayılı günler kala partilerin seçim çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Ekonomiye ilişkin konuşan Erdoğan, "Hem aldığımız tedbirlerin hem uyguladığımız ekonomi programının etkisiyle yılın ikinci yarısında enflasyonda hızlı bir düşüşe şahit olacağız. İstanbul şu anda hizmete aç. Bunu yakalamak için 5 yılı kaybettik ama biz bir 5 yıl daha bekleyemeyiz" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Mal ve hizmet ihracatında hedef 375 nilyar dolar

"Yakın tarihimizde yaşanan krizleri çok iyi hatırlıyorsunuz. Başımıza gelen ağır hadiselerin hepimize ağır bedelleri oldu. Vakit ve enerji kaybı yaşadık. Sadece deprem sebebiyle 104 milyar dolarlık ilave yükle karşılaşmış olsak da yüzde 4,5 gibi çok iyi bir oranla ekonomimiz büyümeye devam etti.

Geçen sene hastanelerimize 1,2 milyon başvuru yapıldı bunları niye konuşmuyoruz. Bu sene mal ve hizmet ihracatında hedefimiz 375 milyar dolar. İş dünyamızın çabalarıyla bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Enflasyona ilave olarak tamahkarlıkla mücadele ediyoruz. Milletimizin ekmeğine kan doğrayanlara göz açtırmayacağız.

Günü kurtarmanın peşinde değiliz

Sağlık çalışanlarımızdan emeklimize, çiftçimize kadar refahı artıracağız. Hatırlarsanız 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde de milleti panikletmek için her yolu denediler. Biz ekonomi programımıza güveniyoruz. Afaki vaatlerin havada uçuştuğu dönemde popülizme tevessül etmedik. Şunu çok iyi bilmenizi isterim. Biz sadece günü kurtarmanın peşinde değiliz. Buraya Ankara'dan geldik Ankara'da hamd olsun Murat kardeşimizin görevi sırasında yaptığı millet bahçesinde miting yaptık. Yarın da bir buçuk milyonu yakalayacak mitingi İstanbul'da yapacağız. İstanbul şuan hizmete aç. Bunu yakalamak için 5 yılı kaybettik. Bir 5 yıl daha bekleyemeyiz.

Yılın ikinci yarısında enflasyon hızla düşecek

Sadece deprem sebebiyle 104 milyar dolarlık ilave yükle karşılaşmış olsak da, yüzde 4,5 gibi çok iyi bir oranla ekonomimiz büyümesini sürdürdü. Bu sene mal ve hizmet ihracatında hedefimiz 375 milyar dolar, turizmde hedefimiz ise 60 milyar dolardır. Hem aldığımız tedbirlerin hem uyguladığımız ekonomi programının etkisiyle yılın ikinci yarısında enflasyonda hızlı bir düşüşe şahit olacağız. İstanbul'u muradına kavuşturarak Türk ekonomisinin lokomotifi olan bu şehri belediyecilik hizmetlerini tekrar zirveye taşıyacağız. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha soframızı için hepinize saygı ve saygılarımı sunuyorum."