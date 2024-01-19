Erdoğan: Netanyahu günümüzün Führer'i

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin Batı'yı eleştirerek ''Günümüzün Führer'i Netanyahu'nun ve gözünü kan ve kin bürümüş ekibinin Filistin halkına yönelik soykırıma varan barbarlıklarını sadece izlemekle yetindiler'' dedi.

Erdoğan, Yalova Sefine Tersanesi'nde ''Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni''nde konuştu.

'Faşist yüzleri ortaya çıktı'

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ABD ve AB ülkelerinin göz yumduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti: "İnsan hak ve hürriyetleri konusunda sağa sola karne düzenleyenler, tam 105 gündür vahşice öldürülen çocukları, bebekleri, kadınları görmedi. Benzer pişmanlık Gazze'deki trajedi için de yaşanacaktır. İsrail'in katliamlarına göz yumanlar yarın keşke demekten kurtulamayacaktır. Çoğu çocuk ve kadın masum Gazzeli'nin katli başta olmak üzere 100 bin kişinin canını yakanlar bunların yakıcı sonuçlarıyla yüzleşeceklerdir. İsrail'e destek verenleri ibretle izliyoruz. Açık konuşmak gerekirse en son kötü sınavlarını Gazze meselesinde veren Batılı ülkelerin artık hiçbir inandırıcılığı kalmadı. Faşist yüzleri ortaya çıktı. Zulmü engelleyecek tek bir adım dahi atmadılar. Günümüzün Führer'i Netanyahu'nun ve gözünü kan ve kin bürümüş ekibinin Filistin halkına yönelik soykırıma varan barbarlıklarını sadece izlemekle yetindiler."