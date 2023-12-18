Erdoğan, Novak ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macar mevkidaşı Katalin Novak ile bir araya geldi.

Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile Sandor Sarayı'ndaki Neptün Havuzu'na "anı parası" attı. Erdoğan, daha sonra Macaristan Cumhurbaşkanlığının özel defterini imzaladı.

İki liderin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Görüşme hakkında açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tüm çatışma bölgelerinde sükuneti sağlamak amacıyla küresel barışa hizmet eden çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının, bölgesel ve küresel barışın, insan hakları ve uluslararası hukukun korunması için sona erdirilmesi gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, Türkiye-Macaristan ilişkilerine de değindi.

Erdoğan, Türkiye ve Macaristan ilişkilerinin Budapeşte ziyareti sonrası daha da derinleşeceğine inandığını vurguladı.

Görüşmede, küresel ve bölgesel meseleler de ele alındı.

Erdoğan, görüşmenin ardından, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'nın gerçekleşeceği Karmelita Manastırı'na hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı öncesinde Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.