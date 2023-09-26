Erdoğan: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek için attığımız adımlar devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nahçıvan ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

- F16'larla ilgili önemli sıkıntılarımızdan biri ABD'li senatör Menendez'in ülkemiz aleyhine faaliyetleriydi.Dışişleri Bakanımız süreci yakından takip edecek.

- Menendez'in devreden çıkması bize avantaj sağlıyor ancak F-16 meselesi sadece Menendez'e bağlı bir konu değil.

- (Zengezur ve Laçin koridorları)Temennimiz buraları barış koridoru haline getirerek açmaktır.Hala bir savaşın egemen olduğu koridoru düşünmek mümkün değil.

- (Kalkınma Yolu Projesi) BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın kararlı duruşu var. Son görüşmede '60 günde projeye yönelik hazırlıkları tamamlayalım' teklifi oldu.

- Artık Hocalı ve Karabağ için Azerbaycan egemenliğinde kalıcı barış ve huzurun vakti geldi. Ermenistan'a düşen huzurun tesisi için barışın yanında durmaktır.

- Zannediyorum ekim-kasım gibi Netanyahu'nun hastalık nedeniyle ertelenen Türkiye ziyareti yapılır, en uygun zamanda yapılması için görüşme trafiği sürüyor.

- Üretimi ve yatırımı teşvik ederek de enflasyonla mücadelemize güç aktaracağız. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek için attığımız adımlar devam edecek.

- (İsveç'in NATO üyeliği) Verdikleri söze sadık kalırlarsa bizim parlamentomuz da verilen söze sadık kalacaktır. Adımını da buna göre atacaktır.

- AK Parti meclis grubumuz, partilere 'Gelin sivil anayasayı beraber yapalım' davetimizi iletecek. Kabul ederler etmezler, ama biz şu anda kapıları çalacağız.

- Türkiye artık darbe anayasası ayıbından kurtulmalıdır. Milletim çağın şartlarına uygun, sivil, özgürlükçü anayasa ile yönetilmeyi sonuna kadar hak ediyor.

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