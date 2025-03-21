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Erdoğan'a tepki göstermişti! AK Partili Hüseyin Kocabıyık'a ihraç talebi

AK Parti eski İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın, "tedbirli kesin ihraç" kararıyla AK Parti Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildiği öğrenildi.

Haber Merkezi
AA
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Erdoğan'a tepki göstermişti! AK Partili Hüseyin Kocabıyık'a ihraç talebi
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Edinilen bilgiye göre,AK Parti eski İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyı, tedbirli kesin ihraç kararıyla AK Parti Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Hüseyin Kocabıyık ne demişti?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltuna alınmasına Kocabıyık "Recep Tayyip Erdoğan… Geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!" ifadelerini kullanarak tepki göstermişti. 

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