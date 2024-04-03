Erdoğan'dan Faruk Özlü'ye: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz
Erdoğan, Düzce Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Faruk Özlü’yü telefonda tebrik etti. Özlü’nün daha yüksek bir oy oranı elde etmek istediğini söylemesi üzerine Erdoğan, “Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir.” ifadesini kullandı.
31 Mart seçimlerinde Düzce’de kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 40.22’sini alan AK Parti adayı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeniden seçilerek güven tazeledi.
Özlü’yü telefonla arayarak tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sıkışığım, bazı seyahatlerim var. Amerika, Sudi Arabistan oralardan döndüğüm zaman inşallah muzaffer illerimizi ziyaret edeceğim.” dedi.
Bunun üzerine Faruk Özlü, seçimlerde daha yüksek bir oy oranı elde etmek istediğini belirtti. Erdoğan ise, “Takma kafana zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir.” şeklinde karşılık verdi.