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Erdoğan'dan Guterres'e çağrı: KKTC’nin devlet olarak tanınması çözümün anahtarı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Görüşmede Filistin ve Kıbrıs’taki son gelişmeler değerlendirilirken Erdoğan, "KKTC’nin devlet olarak tanınması çözümün anahtarı olacak" çağrısı yaptı.

Haber Merkezi
ANKA
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Erdoğan'dan Guterres'e çağrı: KKTC’nin devlet olarak tanınması çözümün anahtarı olacak
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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York şehrinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Birleşmiş Milletler Binası’nda bir araya geldiği bildirildi. Görüşmede, İsrail’in Gazze’deki saldırıları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) durumunun değerlendirildiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüştü

İletişim Başkanlığı’nın paylaşımı şu şekilde oldu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York’taki Birleşmiş Milletler binasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Filistin topraklarında İsrail tarafından uygulanan soykırımın insanlık için yeni bir utanç kaynağı olduğunu, uluslararası toplumun İsrail katliamlarını durdurmak için tek ses olması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasını Türkiye’nin yakından takip ettiğini ve müdahil olacağını, Gazze’de şartların kış mevsiminin yaklaşmasıyla daha da ağır hale geldiğini, hastalıkların arttığını, bu nedenle Gazze’ye insani ve tıbbi yardımların artırılması için daha fazla çaba harcanması ihtiyacını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü gibi haklarının tescilini istediğini, federasyon modeli dışındaki çözüm imkanlarının tarafların katılımıyla BM himayesinde bir toplantıda ele alınabileceğini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin devlet olarak tanınmasının Ada’daki gerçekleri dikkate alan bir çözümün anahtarı olacağını belirtti."

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