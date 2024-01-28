Erdoğan'dan kilise saldırısı açıklaması: Faillerin yakalanması için gereken adımlar atılıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde gerçekleştirilen saldırıya ilişkin konuştu. Erdoğan, "Faillerin yakalanması için gereken adımlar atılıyor" dedi.

Erdoğan, saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Anton Bulai ve Polonya İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Santa Maria Kilisesi'nde ne olmuştu?

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde pazar ayini sırasında silahlı saldırı gerçekleştirilmişti.

Pazar ayini sırasında maskeli iki şahıs, kilise avlusunda ateş açmıştı. Olay sırasında kilisede büyük panik yaşanırken, kurşunların hedefi olan bir kişi yaralanmıştı. Yaralı şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Saldırıya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları aktarmıştı:

* Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesi'ndeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz.