Son dakika... Sarıyer’deki Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde ayin sırasında silahlı saldırı

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde pazar ayini sırasında silahlı saldırı gerçekleştirildi.

İHA'nın haberine göre; pazar ayini sırasında maskeli iki şahıs, kilise avlusunda ateş açtı. Olay sırasında kilisede büyük panik yaşanırken kurşunların hedefi olan bir kişi yaralandı. Yaralı şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, kaçan saldırganları arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

İlk açıklama Bakan Yerlikaya'dan

Saldırıya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları aktardı:

* Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesi'ndeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Bakan Tunç: Üç savcı görevlendirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu:

* İstanbul Sarıyer’de Santa Maria kilisesinde ayin sırasında maskeli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, olayın aydınlatılması için bir Başsavcı Vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

İmamoğlu: Asla izin vermeyeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şu açıklamayı yaptı:

* Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi'nde yapılan pazar ayinine yönelik silahlı saldırıyı kınıyorum. Hayatını kaybeden C.T’ye Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Şehrimizin inanç mekanlarına saldırarak birliğimizi ve huzurumuzu bozmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz.

Santa Maria Kilisesi

Meryem Ana Doğuş Kilisesi veya Santa Maria İtalyan Latin Katolik Kilisesi, İstanbul'un Sarıyer ilçesi, Büyükdere semtinde bulunuyor. İstanbul Boğazı'nda bulunan tek Latin Katolik Kilisesi'dir.

İnşaatına 1864 yıllarında başlanmış ve 1866 yılında ibadete açılmıştır. Mimar Gaspare Fossati tarafından Neoklasik tarzda, iki katlı ve bazilika planlı bir kilise olarak tasarlanmıştır.