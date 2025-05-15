Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde terörün kullanım süresi bitmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Programı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'daki 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." diyerek konuşmasına başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin bölgesel ve küresel rolüne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Sınırlarımızda teröre asla tahammülümüz olmadı, bundan sonra da olmayacak” diyen Erdoğan, “Bölgemizde artık terörün kullanım süresi dolmuştur. Yabancı aktörlere bel bağlama dönemi kapanmıştır." ifadelerini kullandı

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaklaşık 300 bin teşkilat mensubumuz bu eğitimden mücadele azmiyle çıkacak. Her yol arkadaşımızı bu davanın birer neferi, akıncısı olarak da görüyoruz. Teşkilar adakdemize destek olan herekese teşekkür ediyorum. Biz siyaset sahnesine öylesine çıkmış bir kadro değiliz. Bizi bir araya getiren ortak hedefimiz, ortak bir davamız var.

"Biz nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi bilen kadroyuz"

Bizim için tarih AK Parti ile başlamadı, yüz yıl önce, iki yüz yıl önce başlamadı. Şu salondaki kadro Fatih Sultan Mehmet'le aynı imana sahip yürekli bir kadrodur. Her fırsatta AK Parti olarak, kökü mazide olan atiyiz diyorum. Biz nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi bilen kadroyuz. Bizim muhalefetten en önemli farkımız budur. Her biriniz birer uç beyisiniz. Bu yol meşakatli bir yol. Bu yol kutlu olduğu kadar zorlu bir yol. Bu yol gece gündüz millet için çabalama ister, yanıp tutuşma ister. Kardeşlerim biz yanacağız ki çevremiz aydınlanacak. Biz bu yola makam mevki için çıkmadık." ifadelerini kullandı.

"AK Parti'nin hikayesi işte budur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada AK Parti'nin siyaset anlayışına ve dava bilincine dikkat çekti. Erdoğan, "Bizim muhalefetten en önemli farkımız budur. AK Parti'nin hikayesi işte budur," ifadelerini kullandı.

Konuşmasında parti mensuplarına seslenen Erdoğan, “Hem gaza ruhunu taşıyan birer nefer, hem de birer dervişsiniz. Dervişlik öyle ucuz değil,” dedi. AK Parti’nin sadece ülkeyi yönetmekle kalmadığını, aynı zamanda kalpleri de inşa etmeye talip olduğunu belirten Erdoğan, “Bizim davamız, derdimiz büyük. Bu yol meşakkatli, zorlu bir yol. Bu yol aşk ister, gayret ister,” sözleriyle mücadelenin fedakârlık gerektirdiğine vurgu yaptı.

"Biz yanacağız ki çevremiz aydınlansın" diyen Erdoğan, makam ve çıkar için değil, millet ve vatan uğruna yola çıktıklarını ifade etti.

“Malazgirt, Türk, Kürt, Arap’ın ortak zaferidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birlik ve kardeşlik vurgusu yaptığı açıklamasında, Türk, Kürt ve Arap halklarının tarihsel dayanışmasına dikkat çekti. “Sizlerle yol ve dava arkadaşlığı yapmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum” diyen Erdoğan, bin yıllık ortak geçmişin bugün için önemli dersler barındırdığını ifade etti.

Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nden başlayarak tarih boyunca verilen mücadelelerin ortak bir iradenin eseri olduğunu vurguladı: “Malazgirt, Türk, Kürt, Arap’ın ortak zaferidir. Çaldıran, Ridaniye ve daha niceleri yine bu kadim kardeşliğin ürünüdür. Dağıldığımızda ise birlikte fetret dönemleri yaşadık.”

“Emperyalistler, asırlardır bu kirli oyunu oynuyor"

Konuşmasında dış güçlerin böl-parçala-yönet anlayışıyla hareket ettiğini belirten Erdoğan, “Emperyalistler, asırlardır bu kirli oyunu oynuyor. Aramıza fitne soktular. Bizi birbirimize düşman etmek için her yolu denediler,” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Onlar çok iyi biliyor ki; Türk, Kürt ve Arap birlikte olursa büyük bir güç olur. İşte bu gücü engellemek için her yolu deniyorlar. Ama biz bu oyuna gelmeyeceğiz” ifadeleriyle milli birlik ve beraberliğe sahip çıkma çağrısı yaptı.

Terör örgütünün fesih ve silah bırakması: Süreci titizlikle izliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütünün fesih ve silah bırakma açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürecin dikkatle takip edildiğini vurgulayan Erdoğan, “Süreci titizlikle izliyoruz. Yanlıştan dönene kapımız açık ama yanlışta ısrar edenle mücadeleden asla geri adım atmayız” ifadelerini kullandı.

"Her meseleyi en ince ayrıntısına kadar analiz ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet aklıyla hareket ettiklerini belirterek, “Biz bin düşünüp bir söylüyoruz. Her meseleyi en ince ayrıntısına kadar analiz ediyoruz. Adımlarımızı sağlam atıyor, ülkemizin huzuru ve birliği için çok kapsamlı değerlendirmeler yapıyoruz” dedi.

“MHP ile çok yakın bir iş birliği içerisindeyiz"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile yürütülen ortak çalışmalara da dikkat çeken Erdoğan, “MHP ile çok yakın bir iş birliği içerisindeyiz. Bu süreci istişareyle, milli bir duruşla yönetiyoruz” diye konuştu.

Erdoğan, sürece ilişkin kararlılık mesajı verirken, aynı zamanda umutlu olduklarını da ifade etti: “Sabırlıyız ama aynı zamanda umutluyuz. Türkiye’nin terörden arınmış, huzurlu bir geleceğe ulaşması için gece gündüz çalışıyoruz.”

“Bölgemizde artık terörün kullanım süresi dolmuştur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin bölgesel ve küresel rolüne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin bugün her alanda çok daha güçlü bir konumda olduğunu vurgulayan Erdoğan, terörle mücadelede kararlılığın altını çizdi.

“Sınırlarımızda teröre asla tahammülümüz olmadı, bundan sonra da olmayacak” diyen Erdoğan, “Bölgemizde artık terörün kullanım süresi dolmuştur. Yabancı aktörlere bel bağlama dönemi kapanmıştır. Türkiye’nin merkezinde yer aldığı yeni ve güçlü bir bölgesel denklem kurulmaktadır” ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin ufku açılıyor, yıldızı giderek daha da parlıyor”

Diplomasi trafiğine de dikkat çeken Cumhurbaşkanı, “Bugün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’yi ağırladık. Dün dört ülkenin katılımıyla bir telekonferans görüşmesi gerçekleştirdim. Yarın Arnavutluk’a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğim. Türkiye’nin ufku açılıyor, yıldızı giderek daha da parlıyor” dedi.

“Ülkemiz artık yeni bir ligde mücadele ediyor"

Erdoğan, Türkiye’nin artık küresel düzeyde farklı bir konumda olduğunu ifade ederek, “Ülkemiz artık yeni bir ligde mücadele ediyor. Terörsüz bir Türkiye ile Cumhuriyet tarihimizin en büyük eserini hep birlikte inşa ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye hedefimizi milletimize hep birlikte anlatacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin terörle mücadelesine ilişkin önemli mesajlar verdi. "Kimsenin zihninde en küçük bir şüphe kalmayacak şekilde terörsüz bir Türkiye hedefimizi milletimize hep birlikte anlatacağız" diyen Erdoğan, birlik ve kararlılık vurgusu yaptı.

"Bu anlayıştan asla taviz vermeyeceğiz"

Yapıcı bir üslubun önemine dikkat çeken Erdoğan, "Her koşulda soğukkanlı, birleştirici ve yapıcı bir dili tercih edeceğiz. Bu anlayıştan asla taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye’nin uzun yıllar terörle mücadeleyle meşgul edilmek istendiğini hatırlatarak, "Yarım asırdır milletimizin ayağına vurulmuş olan prangaları artık söküp atacağız. Terörden arınmış güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.