Erdoğan'dan 'Netanyahu' çıkışı: 'Günümüzün Nazi canisi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Ülkemizin en eski en köklü gönüllü teşekküllerinin başında vakfımız geliyor. İlim Yayma Vakfı yarım sarıdan fazla süredir fedakârca çalışıyor. Memleket dahilinde ilmin yayılması için koşturan, emek veren bu uğurda çile çeken tüm vakıf mensuplarına şükranlarımızı sunuyorum.

Allah ömür verdikçe milletimiz yetki verdikçe bizlerde sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Yeter ki sizler davasına sahip çıkan nesiller yetiştirmek için emek verin. Gerisi sadece bir zaman meselesidir. Biz niyetimizi temiz tuttuğumuz sürece önümüzü kimse kesemez.

İslam dünyası olarak bir Ramazan'ı daha karşılamaya hazırlanıyoruz. Mübarek Ramazan ayının tüm İslam alemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ancak Ramazan ayını başta Gazze olmak üzere gönül coğrafyamızın pek çok bölgesinde ciddi insani dramlar yaşanırken karşılıyoruz.

Bugüne kadar İsrail'in doğrudan sivilleri hedef alan saldırıları sonucunda 32 binden fazla Filistinli şehit oldu. Filistinlilere soykırım politikası uygulanıyor. Camiler, üniversiteler, okullar ve sivil yerleşik yerleri harabeye döndü. Gıda alan masumların öldürüldüğü barbarlık var.

Netanyahu ve güzünü kin bürümüş yönetimi insanlık suçlarıyla günümüzün Nazileri olarak isimlerini Hitler'in, Mussolini'nin, Stalin'in, Franco'nun ve modern dönem canilerinin yanına ekletmişlerdir.

Bu katliamcıların uluslararası hukuk önünde hesap vermeleri için gerekeni yapıyoruz.

7 Ekim'den bu yana Filistin ve Gazze'nin sesi olduk. Herkesin Hamas'a terör yaftası vurmaya çalıştığı dönemde biz buna açıkça itiraz ettik. Topraklarını korumaya çalışan Filistinli mücahitlere böyle bir yafta çalınamayacağını belirttik.

Mısır makamlarıyla son dönemde gelişen ilişkilerimizi, Gazze'ye yardımların ulaştırılması için kullandık.

Bölgeye gönderdiğimiz yardımların toplamı 40 bin tonu buldu. Her gün Refah Sınır Kapısı'ndan Kızılay'a ait TIR'lar yardım taşıyor. Aralarında 53 adet ambulans, 1500 jeneratör, 3 bin çadır bulunuyor.

"15 sene ‘One Munite’ diye karşılarında durduk"

Her kim hiçbir şey yapmadılar diyerek hükümetimizi eleştiriyorsa kul hakkına giriyor demektir. Tayyip Erdoğan 15 sene önce katillerin yüzlerine karşı "one munite" diye haykırarak duruyorsak bugün de aynı yerde durmaktadır. Bize haksızlık edenleri kendilerini sorgulamaya davet ediyorum.

21 yıl önce göreve gelmeden önce, daha başbakan değildim Amerika'ya ilk yaptığım seyahatte Amerika'nın ileri gelenleri ile masaya oturduğumuz bana Hamas'ı sordular. Ben o zaman kendilerine terör örgütü değil direniş örgütüdür demiştim. O zaman başbakan değilim. Seçimi kazanmış bir partinin lideri olarak bu seyahati yaptım ve bu cevabı verdim. Şimdi de kimse bize "Hamas terör örgütüdür" ifadesini kullandıramaz."