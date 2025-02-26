Erdoğan'dan Özel'e sert sözler: Ayaklarını denk almazsa denk getirmeyi biliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında muhalefete yüklenerek, Özel'in komutanlara yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Erdoğan, Özel'e "Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al almazsan denk getirmesini biz biliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Vatan topraklarının her karışında partimizin muzaffer olması için mücadele eden kardeşlerime selamlarımı yolluyorum.

"Muhalefetin hazımsızlığını gayet doğal karşılıyoruz"

Bizim her kongremiz aynı zamanda yeni bir başlangıcı temsil eder. Büyük kongremiz başta olmak üzere 8. Olağan Kongre sürecimizin Türkiye'nin önünde yeni kapılar açtığını zamanla göreceğiz. Ülkemiz açısından bir şahlanış dönemi olacaktır. Muhalefetin hazımsızlığını gayet doğal karşılıyoruz.

"Eleştirilerini baş tacı ettik"

Bugüne kadar ki kongrelerimiz gibi 8. Büyük Kongremiz de partimizin gücüne güç katmıştır. Biz kuruluşundan itibaren istişareyi ve ortak aklı siyasetin merkezine yerleştirmiş bir kadroyuz. Bütün işlerinizde dosdoğru olun ve istişareyi elden bırakmayın. Milletimizin talep ve beklentilerine göre yol haritamızı şekillendirdik. Kongre sürecinde de gözümüzü ve kulağımızı milletimizden ayırmadık. Eleştirilerini baş tacı ettik. Uyarılarını hassasiyetle not ettik. Partimizin yetkili organlarında meseleleri enine boyuna konuştuk tartıştık. Hiçbir komplekse katılmadan iç muhasebemizi cesur ve samimi bir şekilde yaptık. Çuvaldızı başkasına değil yine kendimize batırdık.

"İl başkanlıklarında yüzde 70 civarında bir değişime gittik"

İlçe başkanlıklarında yüzde 60, il başkanlıklarında yüzde 70 civarında bir değişime gittik. Yeni arkadaşlarımızın heyecanı, eski arkadaşlarımızın tecrübesyile birleştiren bir kadro oluşturduk. AK Parti kongrelerinde de farkını çok net şekilde ortaya koymuştur. Kongre sürecimizin başarıyla icraasında görev alan tüm kardeşlerime tek tek teşekkür ediyorum. 14 Ağustos 2021'den bugüne kadar AK Parti çatısı altında hizmet vermiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyor, Allah onlardan razı olsun diyorum. En büyük teşekkürü aziz milletimiz hak ediyor.

MYK'yı yeni isimlerle güçlendirdik

İlçe başkanlıklarında yüzde 60, il başkanlıklarında yüzde 70 civarında bir değişime gittik. MKYK'da 34 kardeşimiz görevini devretti. Bayrak yarışı havasında alnımızın akıyla tamamladık. Yeni arkadaşlarımızın heyecanı, eski arkadaşlarımızın tecrübesyile birleştiren bir kadro oluşturduk. MYK'yı yeni isimlerle güçlendirdik. AK Parti kongrelerinde de farkını çok net şekilde ortaya koymuştur. Kongre sürecimizin başarıyla icraasında görev alan tüm kardeşlerime tek tek teşekkür ediyorum. 14 Ağustos 2021'den bugüne kadar AK Parti çatısı altında hizmet vermiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyor, Allah onlardan razı olsun diyorum. En büyük teşekkürü aziz milletimiz hak ediyor.

O gün salon dışında 60 bin kişi vardı. Onlar o soğukta donmadılar dinlediler. Böyle bir teşkilata sahip olduğum için Rabbime her zaman hamd ettim. Salonun dışı kadar salonun içi de tek kelimeyle mükemmeldi.

Bahçeli'ye teşekkür

Bahçeli'nin komgremize gönderdiğini önmeli semboller içeren anlamlı çiçek aranjmanı da bizi memnun etmiştir, mutlu etmiştir. Kendisine teşekkür ediyorum.

"AK Parti'de tasfiye olmaz, sadece takviye olur"

Hizipçiliği, ekipçiliği, eski-yeni ayrımlarını asla kapınıza yaklaştırmamanızı bekliyorum. Unutmayın, AK Parti'de tasfiye olmaz, sadece takviye olur.

Rakiplerimiz koltuk kavgasından başlarını bile kaldıramazken biz yeni reform paketleriyle milletimizin huzuruna çıkıyoruz.

"Heybeden ortaya saçılan turplar gösteriyor"

Son haftalarda heybeden ortaya saçılan turplar, ana muhalefetin nasıl bir çirkefin içinde debelendiğini gösteriyor. Kurultaylarından tahsillerine, konserlerinden ihalelerine kadar ya usulsüzlük ya yolsuzluk ya da eski Çankaya Belediye Başkanlarının ifadesiyle yamyamlık fışkırıyor. Sizin hiç mi düzgün işiniz olmaz? Sayın Özel milletin kürsüsünü polemik kürsüüsne dönüştüreceğine buna cevap versin. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi düşürdüğünüz durumdan hiç mi utanmıyorsunuz.

"Özel ayağını denk alacaksın"

Sayın Özel AK Parti'ye çamur atacağına şaibe iddialarını cevaplasın. Belediyelerdeki sahtekârlıkları cevaplasın. Sayın Özel çok konuşmakta ama boş konuşmakta. Diyet borcu onu müşkül bırakmaktadır.

Partisinin dünkü toplantısında ordumuzun komuta kademesi ile ilgili seviyesiz ve saldırgan ifadeler bunun son örneğidir. Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al almazsan denk getirmesini biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve haddi sende değildir, haddini bileceksin.

"Tüm komuta kademesinin davayı açmalarını isteyeceğim"

Bu ordunun komuta kademesine bilmem neredeki komutanlar şunlar bunlar laf atabilirler ama sana laf atmak bu milletin bir evladı isen sana hiç yakışmaz. komuta kadememi toplayıp tazminattan tut her noktadaki davayı açacağız. Tüm komuta kademesinin davayı açmalarını Milli Savunma Bakanı'm dahil kendilerinden isteyeceğim.

"Bay Kemal'i götüren çanlar bu sefer kendisi için çalmaya başlayacak"

CHP başkanı Özgür Özel ne kadar erken kendine gelirse o kadar faydalı olacak. Diğer türlü bay Kemal'i götüren çanlar bu sefer kendisi için çalmaya başlayacaktır.

11 buçuk milyona yaklaşan üye sayımızla biz Büyük ve güçlü Türkiye idealini gerçeğe dönüştürme mücadelesini veriyoruz. Biz bu ülkenin istiklali, birlik ve beraberliğinin güvencesiyiz. Türkiye birileri rahatsız olsa da Türkiye'den daha büyüktür. Bizler gelip geçiciyiz, bizler bugün varız ama yarın yokuz. Bu koltuklarda ebediyen oturacak değiliz.

Bugüne kadar nasıl sessiz yığınlarla yürüdüysek bundan sonra da yolumuza aynı şekilde sapmadan devam edeceğiz. Bizi bu koltuklara kimin getirdiğini unutmayacağız. Semaya açılan o nasırlı elleri dün olduğu gibi bugün de yarın da unutmayacağız. Bunun için önümüzde önemli bir fırsat bulunuyor. Ramazan'ı Şerif'i sizlerden iyi değerlendirmenizi istiyorum. Tüm Ramazan bizim için bir rahmet ayıdır."