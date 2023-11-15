Erdoğan’ın Almanya ziyareti: Berlin’de güvenlik alarmı en yüksek seviyeye çıkarıldı

Berlin polisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günkü ziyareti sırasında güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkartılacağını duyurdu.

Bir yetkili, "Gün boyunca şehirdeki trafikte önemli kısıtlamalar" olacağını söyledi ve güvenlik nedeniyle Cumhurbaşkanı'nın konvoyunun Berlin havalimanından Alman Cumhurbaşknalığı ve Başbakanlığının yer aldığı bölgeye kadar izleyeceği güzergahın da açıklanmacağını duyurdu.

Henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, geçmişte ABD başkanı, İsrail Cumhurbaşkanı gibi üst düzey davetlilere uygulanan birinci seviyede en yüksek koruma tedbirleri Cumhurbaşkanı için de devrede olacak. Çatılara keskin nişancıların yerleştirilip yerleştirilmeyeceği, köpeklerin patlayıcı arayıp aramayacağı ve 2018'deki ziyaretin de olduğu gibi hava sahasının kapatılıp kapatılmayacağı henüz bilinmiyor.

Polis tarafından yapılan açıklamada, "Berlin polisi, devlet başkanlarının ziyaretleri de dahil olmak üzere zorlu operasyonel durumlarla başa çıkma konusunda deneyimlidir" denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018'de üç günlük ziyareti sırasında Brandenburg Kapısı'ndaki Hotel Adlon'da kalmış, 4 binden fazla polis memuru görevlendirilmiş ve hükümet bölgesinde olağanüstü hal ilan edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü öğleden sonra Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve ardından Federal Şansölye Olaf Scholz ile görüşecek. Erdoğan'ın tam olarak ne zaman Berlin‘den ayrılacağı henüz bilinmiyor.

"Ziyaret iptal edilsin, görüntülü görüşülsün"

Ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi lideri Friedrich Merz, ziyarete ilişikin yaptığı açıklamada "Başbakan Scholz, Türkiye Cumhurbaşkanı‘na İsrail ile ilgili ifadelerinin tamamen kabul edilemez olduğunu açık bir şekilde ifade etmek zorundadır" dedi.

Sol Parti lideri Martin Schirdewan ise Erdoğan'a davetin iptal edilmesini, ziyaret yerine Scholz'un kendisiyle görüntülü bağlantı yoluyla görüşmesini önerdi. Schirdewan, hükümetin bir "terör destekçisine kırmızı halı sermesi şizofren bir durumdur" ifadesini kullandı.

Başbakan Olaf Scholz, açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hamas konusundaki açıklamaları konusunu da konuşacağını belirtmişti. Hamas’ın Alman tarafından bir terör örgütü olarak tanımlandığını belirten Scholz, "İsrail’in Hamas’a karşı mücadele vermesini ve ortadan kaldırılmak istemesi, sadece hakkı değil aynı zamanda görevi. Hamas’ın kendini toparlayıp, silah alarak İsrail’e yeniden saldırmasına müsadele edilemez. Bu yüzden bu durumda İsrail’i suçlamak manasızlıkdır. Bunu bu görüşmemizde dile getireceğiz" dedi.