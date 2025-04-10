Erdoğan'la görüşme sonrası DEM Parti'den yazılı açıklama: Bugün dünden daha umutluyuz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'deki çıkışıyla başlayan ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik silah bırakma ve kendini fesih çağrısıyla devam eden yeni çözüm sürecinde, bugün önemli bir görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Görüşme saat 13:30'da başladı. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşme saat 15:00 civarında sona erdi.

İbrahim Kalın da görüşmeye katıldı

Görüşmede, DEM Parti heyetinde Van Milletvekili Pervin Buldan ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder; MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Grup Başkanvekili Efkan Ala da yer alıyor.

Buldan ve Önder, DEM Parti İmralı heyetinde de yer almıştı. İlk temasın ardından DEM Parti'den beklenen yazılı açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaptığımız görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti.

Süreçte gelinen noktanın önemi teyit edildi ve karşılıklı olarak bundan sonraki aşamalar değerlendirildi.

Şiddet ve çatışmanın olmadığı, demokratik ve siyasal alanın güçleneceği bir dönemin ülkemiz, yurttaşlarımız ve bölgemiz için hayati önemde olduğu ifade edildi.

Heyetimiz ve partimiz önümüzdeki süreçte daha da güçlü bir irade ve özenle barış ve demokratik toplum çağrısını hayata geçirmek için çalışmalarına devam edecektir.

Bugün gelinen nokta itibarıyla, dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz. Bugüne kadar sürece gerek önerileriyle gerek uyarılarıyla gerekse de eleştiriyle güç katan bütün siyasal partilere ve toplumsal kesimlere şükranlarımızı bildiriyoruz."

13 yıl sonra ilk temas

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son başbakanlık döneminde Kürt siyaset temsilcileriyle, 12 Haziran 2012’de, o dönem Barış ve Demokrasi Partisi Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak ile Başbakanlık ofisinde buluşmuştu. Bugün yapılacak görüşme, Erdoğan’ın Kürt siyasetçilerle 13 yıl sonraki ilk teması oldu.

Efkan Ala: Nisan sonu önemli bir adım görmeyi umut ediyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İmralı süreciyle ilgili açıklamasında, DEM Parti heyeti ile görüşmesinden önce yaptığı açıklamada, "Bir aksama, duraksama yok" dedi. Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına ilişkin olarak ise "Nisan sonu önemli bir adım görmeyi ümit ediyoruz" ifadesini kullandı.