Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DEM Parti heyetinin yaklaşık buçuk saat süren görüşmesi sona erdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'deki çıkışıyla başlayan ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik silah bırakma ve kendini fesih çağrısıyla devam eden yeni çözüm sürecinde, bugün önemli bir görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Görüşme saat 13:30'da başladı. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşme saat 15:00 vivarında sona erdi.

İbrahim Kalın da görüşmeye katıldı

Görüşmede, DEM Parti heyetinde Van Milletvekili Pervin Buldan ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder; MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Grup Başkanvekili Efkan Ala da yer alıyor.

Buldan ve Önder, DEM Parti İmralı heyetinde de yer almıştı. İlk temasın ardından DEM Parti'nin yazılı bir açıklama yapması bekleniyor.

İşte DEM Parti İmralı heyetinin Erdoğan ile görüşmesinden ilk fotoğraflar

"İlk defa bizimle görüş alışverişinde bulunacak"

DEM Parti heyeti, Beştepe'ye doğru saat 13:15 civarı yola çıktı. Heyette yer alan Önder ve Buldan Meclis bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sırrı Süreyya Önder yaptığı açıklamada, "Pervin Başkanımızla bugün sürecin geldiği noktayı Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz, bundan sonrası için hem görüş ve önerilerini alacağız hem kendi görüş ve önerilerimizi paylaşacağız. Bundan sonra süreç çok daha hızlı ve nitelikli adımlarla devam edecektir.

Biz bugüne kadar süreci büyük bir irade ve kararlılıkla bu noktaya getirdik, gayet korunaklı davrandık herkes de öyle davrandı herkese minnetarız" ifadelerine yer verdi.

Pervin Buldan ise "Ben önemli bir görüşme olduğunu ifade etmek isterim, şimdiye kadar birçok görüşme gerçekleştirdik. Bugün Sayın Cumhurbaşkanıyla görüşme yapacağız ben bunun önemli bir görüşme olduğunun altını önemle çizmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı belki de ilk defa bizimle ilk defa görüş alışverişinde bulunacak, biz de kendisini bilgilendireceğiz. Belki sonrasında yazılı bir açıklama yapabiliriz" dedi.

13 yıl sonra ilk temas

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son başbakanlık döneminde Kürt siyaset temsilcileriyle, 12 Haziran 2012’de, o dönem Barış ve Demokrasi Partisi Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak ile Başbakanlık ofisinde buluşmuştu. Bugün yapılacak görüşme, Erdoğan’ın Kürt siyasetçilerle 13 yıl sonraki ilk teması olacak.

Efkan Ala: Nisan sonu önemli bir adım görmeyi umut ediyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İmralı süreciyle ilgili açıklamasında, "Bir aksama, duraksama yok" dedi. Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına ilişkin olarak ise "Nisan sonu önemli bir adım görmeyi ümit ediyoruz" ifadesini kullandı.