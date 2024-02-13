Erkan Özerman hayatını kaybetti (Erkan Özerman kimdir?)
Prodüktör, organizatör ve menajer Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti.
Prodüktör, organizatör ve menajer Erkan Özerman tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
86 yaşında yaşamını yitiren Özerman bir süredir kanser ile mücadele ediyordu.
Özerman'ın ölümünü duyuran Film-San Vakfı, "Film-San Vakfı'nın kurucularından organizatör Erkan Özerman’a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Erkan Özerman kimdir?
1938'de İstanbul'da doğan Özerman, Galatasaray Lisesi'nin ardından üniversite eğitimi Université Paris VIII Sosyoloji Fakültesi, Paris Siyasal Okulu'nda tamamladı. Çeşitli gazetelerde sinema ve tiyatro eleştirmenliği, magazin yazarlığı yaptı.
Türkiye'de eğlence sektöründe önemli gece kulübü ve diskoteklerin kurucusu oldu. Ayrıca Ankara Radyosu'nda eğlence programları direktörlüğü görevlerinde bulundu.
1976 yılında 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanı, 1979 Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı'dır.