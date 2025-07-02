Erzincan’da maden ocağı davasında ara karar: Yeni bilirkişi raporu beklenecek
Erzincan İliç’teki maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin görülen duruşmada ara karar açıklandı. Mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına ve yeni bilirkişi raporunun beklenmesine karar verdi.
Erzincan’ın İliç ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin görülen ikinci duruşmada ara karar açıklandı.
Ara karar verildi
İliç ilçesinde 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın ikinci duruşması Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Toprak kaymasıyla ilgili 5’i tutuklu 43 sanığın yargılandığı duruşmada ara karar verildi.
Yeni bilirkişi raporu beklenecek
Mahkeme, 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Şirkete müzekkere yazılarak, organizasyon şemasının istenmesine ve önceki duruşmalarda istenen bilirkişi raporunun beklenmesine de karar veren heyet, bir sonraki duruşmayı 2 Eylül tarihine erteledi.