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Erzincan’da maden ocağı davasında ara karar: Yeni bilirkişi raporu beklenecek

Erzincan İliç’teki maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin görülen duruşmada ara karar açıklandı. Mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına ve yeni bilirkişi raporunun beklenmesine karar verdi.

Haber Merkezi
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Erzincan’da maden ocağı davasında ara karar: Yeni bilirkişi raporu beklenecek
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Erzincan’ın İliç ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin görülen ikinci duruşmada ara karar açıklandı.

Ara karar verildi

İliç ilçesinde 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın ikinci duruşması Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Toprak kaymasıyla ilgili 5’i tutuklu 43 sanığın yargılandığı duruşmada ara karar verildi.

Yeni bilirkişi raporu beklenecek

Mahkeme, 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Şirkete müzekkere yazılarak, organizasyon şemasının istenmesine ve önceki duruşmalarda istenen bilirkişi raporunun beklenmesine de karar veren heyet, bir sonraki duruşmayı 2 Eylül tarihine erteledi.

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