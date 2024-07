Esad'dan Erdoğan'ın görüşme çağrısına yanıt: "Ülkenin çıkarlarına uygun olursa görüşeceğim"

Takip Et

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşme çağrısını değerlendirdiği açıklamasında, Suriye'nin çıkarlarına uygun olması halinde mevkidaşıyla masaya oturmaya hazır olduğunu belirtti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Esad, Erdoğan'ın çağrısı ışığında Cumhurbaşkanı'yla görüşme olasılığına dair sorular üzerine "Şayet görüşme ülkenin çıkarlarına uygun olursa, yapacağım" yanıtını verdi.

'Uluslararası hukuka uyulursa Türkiye'ye doğru adım atarız'

Esad'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye-Suriye ilişkilerini normalleştirme çağrıları da anımsatıldı.

"Doğal olarak kimse komşularıyla sorun istemez. Ancak Suriye, belirli kurallara uyulması halinde Türkiye'ye doğru adım atmaya ve onunla bağlarını iyileştirmeye hazır" diyen Esad, Ankara'dan uluslararası hukuk ilkelerine uymasını beklediklerini ifade etti.

Esad, "Tutumumuz bu şekilde, zira Suriye-Türkiye ilişkilerini normalleştirmeye yönelik çabaların başarılı olmasını temenni ediyoruz" diye vurguladı.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşar Esad'ın Türkiye ile ilişkileri düzeltmek adına bir adım attığı anda karşılık vereceklerini belirterek "Şimdi öyle bir noktaya geldik ki Beşar Esad şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki biz Esad ile ailece görüşüyorduk" demişti.

Erdoğan olası bir davetin her an yapılabileceğini, Rusya ve Irak'ın bu konuda yaklaşımları olduğunu belirterek şunları kaydetmişti:

"Biz, davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir. Türkiye'de görüşme olması konusunda ise Sayın Putin'in yaklaşımları var. Irak Başbakanı'nın bu konuda yaklaşımları var. Biz her yerde arabuluculuktan bahsediyoruz da sınırımızdakiyle, komşumuzla niye olmasın?"

Suriye Dışişleri Bakanlığı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'normalleşme' çağrılarına, 2011 yılındaki statüye dönmesi şartı koyarak 'olumlu' bir mesaj paylaşmıştı.

Bakanlık, Türkiye ile ilişkilerin normale dönmesinin iki ülkenin güvenlik, emniyet ve istikrarının temeli olan 2011 öncesindeki duruma dönülmesiyle mümkün olacağını belirtmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, halklar ile hükümetlerin politikaları arasında net bir ayrım yapıldığı ve Suriye’nin bu ilişkilerin geliştirilmesi için olumlu girişimlere her zaman istekli olduğu vurgulanmıştı.