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Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına AK Parti'li isimden kritik açıklama

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in sabah saatlerinde evine yapılan baskınla gözaltına alınmasının ardından AKP cephesinden ilk açıklama geldi. AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, bu gelişmeye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına AK Parti'li isimden kritik açıklama
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK terör örgütünün mensupları ve faaliyetlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında" gözaltına alındı. Özer'in gözaltına alınmasına CHP cephesinden ardı ardına tepkiler gelirken, AKP'li Orhan Miroğlu da dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"Yaşanan zamanlama çok manidar"

Miroğlu, "Ahmet Özer gözaltına alınmış, sorgulama sürecinden önce yorum yapmayalım, ama şunu da söylemeden geçmeyelim: Cumhurbaşkanı’ndan, bugünkü grup toplantısında, Devlet Bey’in çağrısına yönelik daha net açıklamalar beklenirken yaşanan bu gözaltının zamanlaması çok manidar!" dedi.

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