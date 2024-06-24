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Esenyurt'ta metrobüste yangın çıktı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, Beylikdüzü yönüne seyir halindeki bir metrobüste yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, seferler bir süre aksadı.

Haber Merkezi
AA
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Esenyurt'ta metrobüste yangın çıktı
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Esenyurt’ta seyir halindeki metrobüste çıkan yangın söndürülürken, seferler bir süre aksadı.

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü yönüne giden bir metrobüsün motor kısmında Saadetdere Durağı yakınlarında yangın çıktı.

Metrobüs sürücüsü, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri metrobüsteki yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle bir süre aksayan seferler, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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