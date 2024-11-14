Esenyurt'taki tekel bayi saldırısı davası görüldü! Sanıklardan ‘şortlu’ savunma geldi

İstanbul Esenyurt'ta tekel bayi baskını davasında dördüncü duruşma görüldü. Geçen yıl temmuz ayında gerçekleşen olayda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen tekel bayine yapılan baskınla infaz edilmişti. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya sanıklar Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses Görüntülü ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Baba Cantürk Erzen: Şikayetim devam ediyor

Erzen'in babası Cantürk Erzen, "Ben küfür etmedim. Şikayetim devam ediyor" dedi. Erzen’in annesi Solmaz Erzen ise şikayetinin devam ettiğini belirterek, "Hak ettikleri cezayı alacaklarını inanıyorum" dedi.

Erzen ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker ise tutuksuz olarak yargılanan Adem Kılıç hakkında, "28 Temmuz 2023 günü Adem Kılıç'ın ifadesi Ümit isimli arkadaşıyla Beylikdüzü'ne gittiği ve ardından dört arkadaşın geldiği yönünde. Tesadüfi şekilde geldiler diye anlatıyor. Somut olarak baktığımızda böyle değil. Adem, Tarık tarafından aranmış aslında. Adem Kılıç'ın bu dosya kapsamında tutuklanması lazım. Eylemlerinde kaçış planında bulunan birisidir" dedi.

Erzen ailesinin avukatı: Tasarlayarak yaptılar

Sanıkların olaydan sonra araçlarını temizlediklerine değinen Şeker, "Arabanın vitesine kadar temizlemişler. Tasarlayarak yaptılar" ifadelerini kullandı.

"Sadece amcamı korumak istedim"

Savcı, tutuksuz sanıklar Adem kılıç ve Erdal Adıyaman'ın tutuklanmasına ilişkin talebin reddini, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını, adli kontrol bulunan sanıkların da adli kontrol tedbirini devamını talep etti. Cumhuriyet'in haberine göre, savunma yapan sanık Azat Özer, "Aracı ben kullanıyordum. Tekel işlek bir yer olduğu için başka yere park ettik. Ben sadece amcamı korumak istedim, 15 aydır tutukluyum tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanık Servet Özer: Ben şortla mı gideceğim adam öldürmeye?

Sanık Servet Özer ise, "Benim ofisim tekele çok yakın. Ben denildiği gibi bir şey tasarlamış olsaydım şortla gitmezdim. Ben şortla mı gideceğim adam öldürmeye? HTS kayıtları kamera kayıtları ortada. Benim elimde sigara vardı sadece silah mı var? Aylardır burada boşu boşuna tutuklu olduğumu düşünüyorum" dedi.

Dava ertelendi

Mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme Erdal Adıyaman ve Adem Kılıç hakkındaki tutuklama talebinin reddine, sanık Murat Özer'in ayakkabısından çıkan merminin balistik incelemesi talebinin reddine, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma ise 21 Ocak tarihine ertelendi.